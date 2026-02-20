Λαγκάρντ στην WSJ: Tο «βασικό μου σενάριο» είναι η ολοκλήρωση της θητείας στην ΕΚΤ
Οι δηλώσεις της έρχονται έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η πρόεδρος της ΕΚΤ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα
Η βασική της πρόθεση της Κριστίν Λαγκάρντ είναι να παραμείνει στη θέση της έως τη λήξη της θητείας της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στη Wall Street Journal την Πέμπτη, απαντώντας σε δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης πρόωρης αποχώρησής της.
«Όταν αναλογίζομαι όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πολλά, ότι έχω πετύχει πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να εδραιώσουμε όσα έχουν γίνει και να διασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά σταθερά και αξιόπιστα. Επομένως, το βασικό μου σενάριο είναι ότι αυτό θα απαιτήσει χρόνο έως το τέλος της θητείας μου».
Οι δηλώσεις της έρχονται έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η πρόεδρος της ΕΚΤ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα, πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το επόμενο έτος, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.
Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, η Λαγκάρντ απέστειλε ιδιωτικό μήνυμα σε συναδέλφους της στο Διοικητικό Συμβούλιο αργότερα την Τετάρτη, διαβεβαιώνοντάς τους ότι παραμένει προσηλωμένη στον ρόλο της επικεφαλής του σημαντικότερου χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ευρώπης. Παράλληλα, τόνισε ότι, εάν επρόκειτο να παραιτηθεί, οι ίδιοι θα το πληροφορούνταν από εκείνη και όχι από τον Τύπο.
Μιλώντας στη Wall Street Journal, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι αποστολή της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και «η προστασία του ευρώ, ώστε να είναι σταθερό, ισχυρό και έτοιμο για το μέλλον της Ευρώπης».
Τέλος, ανέφερε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αποτελεί «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει για την επόμενη ημέρα, μετά την αποχώρησή της από την κεντρική τράπεζα.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση, γεγονός που θα δώσει στον Μακρόν την ευκαιρία να επιλέξει τον διάδοχό του πριν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα.
Ο Γάλλος πρόεδρος επιλέγει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας και, ως επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην ευρωζώνη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επιλογή του επικεφαλής της ΕΚΤ.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν ή ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να κερδίσουν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.
Christine Lagarde said her base case is to see out her term as ECB president, following a report this week that she’ll step down early https://t.co/w7glQjP26Q— Bloomberg (@business) February 20, 2026
