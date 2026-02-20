Η βρώμικη δουλειά, ο Κουρέτας και ο Παπαστεργίου, η Δόμνα και η Κιβωτός (της αμαρτίας), η λούφα και διατροφή, τα data centers, οι Greeks και τα LNG

Κλείσιμο

Σε αυτές «ενεπλάκη» το όνομα του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Παπαστεργίου, γιατί το 2007 συμμετείχε στην έκδοση οικοδομικής άδειας του εργοστασίου της «Βιολάντα» με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού. Αλήθεια, ποιος κανονικός άνθρωπος πιστεύει ότι ο Παπαστεργίου που έγινε υπουργός 16 χρόνια μετά (υπήρξε παλαιότερα και δήμαρχος Τρικάλων) έχει κάποια ευθύνη και σχέση σήμερα με το τι συνέβη το 2007; Ούτε καν τότε όμως δεν είχε καμία ευθύνη, μιας και δεν μετείχε ποτέ στην κατασκευή του έργου. Μου λένε ότι η «βρώμικη δουλειά» κατά του Παπαστεργίου με όλα όσα γράφονται στα social media και αλλού οργανώνεται και υποκινείται και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία και ασφαλώς έχει ευθύνη για την έκδοση και την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Τώρα αυτό πόσο ντροπή είναι μεταξύ άλλων και για τον περιφερειάρχη Κουρέτα;Αδωνις - τραμπουκισμοίΧθες είχαμε ένα ακόμη περιστατικό, αλλά αυτή τη φορά πολύ βάναυσο, τραμπουκισμού στο νοσοκομείο της Νίκαιας όπου συνδικαλιστές του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρεμπόδισαν (sic) τον Γεωργιάδη να κάνει εγκαίνια κάποιου νέου νοσηλευτικού έργου ή ιατρικής μονάδας. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που συστηματικά να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, κάθε φορά που ένας υπουργός πηγαίνει στον χώρο δράσης του να τον περιμένουν για να τον υβρίσουν και να τον τραμπουκίσουν μια χούφτα από αριστερούς που δεν συμφωνούν με την εξωτερική πολιτική της χώρας, τους φταίνε οι Εβραίοι, οι Αμερικανοί, οι φρεγάτες και οι Ουκρανοί που δεν κάθισαν να τους κατακτήσουν οι Ρώσοι. Γιατί γι' αυτά κόπτονται και όχι για τα νοσοκομεία στην πραγματικότητα. Μάτια και αυτιά έχουμε όλοι και τους ακούμε και βλέπουμε τι λένε. Στην προκειμένη περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί έχουν λυσσάξει επειδή σχεδόν τρεις φορές τον μήνα εγκαινιάζεται ένα καινούργιο έργο σε κάποιο νοσοκομείο το οποίο προέρχεται είτε από χρήματα του ΕΣΠΑ, είτε από εθνική χρηματοδότηση, είτε από δωρεά ιδιωτών με σκοπό να βελτιωθεί το ΕΣΥ, να βοηθηθεί η κοινωνική περίθαλψη. Δεν θεωρώ ότι το ομολογουμένως εξοργιστικό αυτό θέαμα κάνει κακό ούτε στον Άδωνι ούτε στην κυβέρνηση. Αντιθέτως τους αβαντάρει κανονικά και να το θυμηθείτε ενισχύει τη δημοτικότητα του Γεωργιάδη στα ύψη ενόψει εκλογών. Παραταύτα είναι ντροπή για τη χώρα και αίσχος για το πολιτικό σύστημα να ανέχεται το τραμπουκάρισμα μιας χούφτας ψευτοαριστερών σε έναν εκλεγμένο πολιτικό που ασκεί τα καθήκοντά του. Όποιος και αν ήταν αυτός θα ίσχυε το ίδιο, είναι φασιστικό και είναι η ώρα να τελειώνουμε με αυτές τις τόσο φοβικές συμπεριφορές στους ψευτοτσαμπουκάδες αυτών των τύπων αλλά και των πολιτικών τους πατρώνων. Δεν έχω δει μαγκιές έξω από τα νοσοκομεία του Πούτιν...Οι Γερουσιαστές και ο Στρατηγός στον Μητσοτάκη-Πάμε στα δικά μας καθημερινά, ο Κ.Μ γύρισε χθες το βράδυ από την Ινδία, όπου είχε επαφές και με τον Μόντι και με σημαντικούς παίκτες της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας, και έχει κανονικό πρόγραμμα μέχρι να πάει στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, όπου θα εκφωνήσει και επικήδειο. Σήμερα το πρωί λοιπόν μαθαίνω ότι θα περάσει το κατώφλι του Μ.Μ αντιπροσωπεία Γερουσιαστών με επικεφαλής τον Ρεπουμπλικανό από το Κάνσας Τζέρι Μόραν, ενώ επίσης θα έρθει και ο στρατηγός του ΝΑΤΟ και Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης Αλέξους Γκρίνκιεβιτς. Η συνάντηση είναι προφανώς σοβαρή, αφενός γιατί ο Μόραν είναι σε επιτροπές-κλειδιά της Γερουσίας, αφετέρου ο Γκρίνκιεβιτς είναι από τους πιο υψηλόβαθμους στρατιωτικούς της Συμμαχίας. Τον γερουσιαστή πρέπει να σας πω ότι είχε συναντήσει προ ημερών και ο νέος πρέσβης μας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο οποίος επέδωσε πρόσφατα τα διαπιστευτήριά του στον Τραμπ.Στο Πεντάγωνο-Μιας και μιλάμε για την επίσκεψη των Αμερικανών Γερουσιαστών και του νατοϊκού στρατηγού, πρέπει να σας πω ότι έχουν επίσης προγραμματισμένες επαφές με τον Νίκο Δένδια στο Πεντάγωνο, ενώ σε αυτά τα ραντεβού θα πάει και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία λένε ότι μετά θα πάρει τον δρόμο για την Ύδρα όπου έφτασε ο Μπραντ Πιτ για γυρίσματα.Η Κιβωτός και η δικαίωση-Πρέπει να σας πω ότι η χθεσινή απόφαση του Εφετείου, που αναβάθμισε την ποινή που πρωτόδικα επεβλήθη στον Πατέρα Αντώνιο και τον στέλνει στη φυλακή για 9,5 χρόνια (μετατρέψιμα προς 60.000 ευρώ) συζητήθηκε αρκετά και σε πολιτικούς κύκλους. Όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για τις μέχρι τότε "άγιες" δομές της Κιβωτού, είχε αμφισβητηθεί αρκετά και η κίνησή της τότε και στην τότε υφυπουργό Εργασίας και νυν υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία τα είχε βάλει με το "βαθύ καθεστώς" των ιδρυμάτων. Πλέον, η Κιβωτός είναι υπό την ομπρέλα της πολιτείας και λειτουργεί με δυσκολία, καθώς ο Πατέρας Αντώνιος είχε αφήσει διάφορα ανοίγματα, ενώ εκκρεμεί και το δικαστήριο για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης - θυμίζω ότι έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις στον Αντώνιο και την πρεσβυτέρα του. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι ότι στο υπουργείο της Μιχαηλίδου υπάρχει μια αίσθηση δικαίωσης. Ως προς το εκκλησιαστικό σκέλος και με δεδομένο ότι ο Ιερώνυμος ποτέ δεν ήταν ο μεγαλύτερος φαν του, να θεωρείτε δεδομένη την παύση και άρα τη στέρηση μισθού, αλλά για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό της Ιεράς Συνόδου πρέπει να φανεί, αν θα αποδεχθεί την απόφαση του Εφετείου ως τελεσίδικη καταδίκη ή θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Θα πείτε τώρα και τι έγινε, τι έπαθε ο τύπος αυτός, θα πληρώσει εξήντα χιλιάρικα και θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Ναι, αλλά δεν θα κυκλοφορεί στην Κιβωτό και φυσικά δεν θα ξεμπλέξει εύκολα από τα ποινικά.Ο Νίκος, ο Άρης και τα ΚΕΚ-Όρεξη έχει η πηγή μου στο ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες. Άκουγε χθες το πρωί τον αρχηγό μας Νίκο στον Real Fm να διερωτάται "ποια πολιτική ευθύνη έχει το ΠΑΣΟΚ" για το τι έκανε η κυρία Τασούλα Χατζηδάκη στον ΟΠΕΚΑ και θυμήθηκε το σκληρό ύφος των βουλευτών του κόμματος για το θέμα των ΚΕΚ και των προγραμμάτων κατάρτισης, με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση στην Κεραμέως και στον Παπαθανάση για το θέμα όλων αυτών των προγραμμάτων που, ομολογουμένως, δεν είναι ό,τι και πιο διαφανές πέρασε από την "πιάτσα". "Γιατί δεν ρωτάει ο πρόεδρος έναν κύριο Άρη Καρβούνη που τον έβαλε στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων προ ημερών;", μου είπε. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, αλλά πράγματι βρήκαν έναν πατρινό Άρη Καρβούνη, ο οποίος πράγματι έχει τα ΚΕΚ Σπουδή.Λούφα και… διατροφή