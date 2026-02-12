Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το τέλος των 3 ευρώ δεν αρκεί για να περιοριστούν τα «μικροδέματα» από τρίτες χώρες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, η ροή δεν θα περιοριστεί καθώς οι ασιατικές πλατόφρμες έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν τον συγκεκριμένο δασμό