ΕΛΣΤΑΤ: Επιβράδυνε στο 2,5% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Αυξήσεις άνω του 25% στο μοσχάρι, 17,7% στον καφέ
ΕΛΣΤΑΤ: Επιβράδυνε στο 2,5% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Αυξήσεις άνω του 25% στο μοσχάρι, 17,7% στον καφέ
Κατέβασε ταχύτητα από το 2,6% του Δεκεμβρίου 2025 - Ανατιμήσεις 17,7% στον καφέ, διψήφιες αυξήσεις και σε αεροπορικές μεταφορές και φρούτα - Ισχυρές μειώσεις σε ελαιόλαδο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης
Σε 2,5% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από 2,6% που είχε διαμορφωθεί τον Δεκέμβριο του 2025. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,8%.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 2,8% τον Ιανουάριο.
Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στις εξής κατηγορίες:
•Μοσχάρι +25,4%
•Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας +20,3%
•Καφές +17,7%
•Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο +15,9%
•Φρούτα (γενικά) +11,8%
Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις παρουσιάστηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:
•Ελαιόλαδο -30,6%
•Φυσικό αέριο -25,8%
•Πετρέλαιο θέρμανσης -9,5%
•Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία -7,2%
•Καύσιμα και λιπαντικά -5,4%
Αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 2,5% τον Ιανουάριο 2026 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι, σοκολάτεςπροϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, ελαιόλαδο, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα. • 2,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
• 8,0% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 2,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
• 0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 2,8% τον Ιανουάριο.
Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στις εξής κατηγορίες:
•Μοσχάρι +25,4%
•Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας +20,3%
•Καφές +17,7%
•Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο +15,9%
•Φρούτα (γενικά) +11,8%
Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις παρουσιάστηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:
•Ελαιόλαδο -30,6%
•Φυσικό αέριο -25,8%
•Πετρέλαιο θέρμανσης -9,5%
•Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία -7,2%
•Καύσιμα και λιπαντικά -5,4%
Αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 2,5% τον Ιανουάριο 2026 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι, σοκολάτεςπροϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, ελαιόλαδο, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα. • 2,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
• 8,0% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 2,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
• 0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
• 0,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
• 2,0% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.
• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.
• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
• 1,6% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
• 0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες
• 2,0% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.
• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.
• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
• 1,6% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
• 0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα