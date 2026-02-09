Πιέσεις στη λίρα και στα βρετανικά ομόλογα μετά την παραίτηση του προσωπάρχη του Στάρμερ
Πιέσεις στη λίρα και στα βρετανικά ομόλογα μετά την παραίτηση του προσωπάρχη του Στάρμερ
Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν έως και κατά τέσσερις μονάδες βάσης με την απόδοση του 10ετούς τίτλου να φθάνει στο 4,55%
Τα hedge funds στοιχηματίζουν σε περαιτέρω αποδυνάμωση της λίρας, καθώς το πολιτικό μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο.
Η λίρα υποχώρησε στις 5 Φεβρουαρίου στο χαμηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων έναντι του ευρώ και του δολαρίου, εν μέσω ανησυχιών για τον έλεγχο της εξουσίας από τον πρωθυπουργό και καθώς η Bank of England έφτασε μόλις μία ψήφο μακριά από τη μείωση των επιτοκίων. Το νόμισμα δέχθηκε νέο πλήγμα την Κυριακή, όταν η πολιτική κρίση βάθυνε μετά την παραίτηση του προσωπάρχη του Στάρμερ, λόγω της επιλογής του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον.
Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν έως και κατά τέσσερις μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη τη Δευτέρα, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου να φθάνει στο 4,55%.
Η πρωθυπουργία του Στάρμερ βρίσκεται υπό αμφισβήτηση έπειτα από την κρίση που προκάλεσε ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον. Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε από τη θέση του προσωπάρχη την Κυριακή, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» επειδή συμβούλεψε τον Στάρμερ να προχωρήσει στον διορισμό του Μάντελσον, παρά τους γνωστούς δεσμούς του βετεράνου των Εργατικών με τον Τζέφρι Έπσταιν.
Αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου να ζητήσουν ιδιωτικά από τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει ή να απειλήσουν με παραίτηση εάν δεν το πράξει, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.
