Πιέσεις στη λίρα και στα βρετανικά ομόλογα μετά την παραίτηση του προσωπάρχη του Στάρμερ

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν έως και κατά τέσσερις μονάδες βάσης με την απόδοση του 10ετούς τίτλου να φθάνει στο 4,55%