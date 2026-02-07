Αργύρης Σαλιαρέλης: Θα τη… γλιτώσει αυτή τη φορά ο «Πύργος» του στην Αίγινα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για τις 18 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί νέος πλειστηριασμός για το σπάνιο ακίνητο με επισπεύδοντα τον πεθερό του Π. Μουζουράκη- Ήταν να βγει στο σφυρί και τον Ιούλιο του 2025, αλλά η διαδικασία ανεστάλη

Θα την γλιτώσει (και) αυτή τη φορά ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, παραμένοντας στα χέρια του πρώην «βασιλιά των ρουμπινιών» και για ένα διάστημα βασικού μετόχου του Ολυμπιακού;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να δοθεί τις επόμενες μέρες καθώς για τις 18 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το σπάνιο αυτό ακίνητο, με επισπεύδοντα τον πεθερό του Πάνου Μουζουράκη.

Βέβαια, το ίδιο «έργο» έχει ξαναπαιχτεί και πέρυσι όταν το σφυρί είχε προγραμματιστεί να χτυπήσει τον Ιούλιο του 2025, αλλά τελικά ανεστάλη.

