Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή με κέρδη άνω του 2% μετά την πασχαλινή ανάπαυλα
Σημαντική η ώθηση από τις τράπεζες - Αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές για μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης
Με σημαντικά κέρδη ξεκινάει την πρώτη συνεδρίαση μετά τις γιορτές του Πάσχα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προερχόμενο από μια πτωτική συνεδρίαση, που περιόρισε τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας κοντά στο 5%. Λίγο μετά τις 10:40, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, καταγράφει κέρδη άνω του 2% στις 2.275,76 μονάδες, ο δείκτης FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημειώνει κέρδη 1,26%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται στο +0,74% και ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει επίσης σημαντική άνοδο 1,69%.
Ταυτόχρονα, ο τζίρος κυμαίνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 70 εκατ. ευρώ.
Στην προηγούμενη «μαζεμένη» χρηματιστηριακή εβδομάδα λόγω του Πάσχα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης (9/4) στις 2.225,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,63%, με αποτέλεσμα τα εβδομαδιαία κέρδη να περιοριστούν περίπου στο 5%. Αντίθετα, ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε σε επίπεδο εβδομάδας, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 8%.
