Εθνική Τράπεζα: Προσφορές 5,5 δισ. ευρώ για το ομόλογο AT1 – Στο 5,8% το επιτόκιο
Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,8%.
Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη (οι «Τίτλοι»), αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Εθνική Τράπεζα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΕ, οι Tίτλοι φέρουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 12 Αυγούστου 2031 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Φεβρουαρίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.
Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δις ευρώ από περισσότερους από 300 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 11 φορές του ποσού της έκδοσης.
