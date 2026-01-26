ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο 2025

Το ποσοστό αποταμίευσης ήταν -3,1%, σε σύγκριση με -0,1% το 3ο τρίμηνο του 2024 - Αυξήθηκε κατά 5% η τελική καταναλωτική δαπάνη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ