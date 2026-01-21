Wall Street: Σε ρυθμούς ράλι μετά την αναδίπλωση Τραμπ στους ευρωπαϊκούς δασμούς
Με ισχυρό ράλι απάντησαν οι αγορές των ΗΠΑ στις ανακοινώσεις Τραμπ για Γροιλανδία και δασμούς και ανέτρεψαν το sell-off, ενισχύοντας μετοχές, μειώνοντας αποδόσεις ομολόγων και ευνοώντας μικρή κεφαλαιοποίηση διεθνώς
Iσχυρή άνοδο κατέγραψε η Wall Street την Τετάρτη ανακάμπτοντας από το sell off της προηγούμενης ημέρας, με επίκεντρο τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ανακοινώσεις του ότι αποσύρει τα σχέδια για νέους δασμούς κατά της Ευρώπης, δηλώνοντας πως έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Οι αγορές είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά νωρίτερα, μετά την ομιλία του στο World Economic Forum στο Νταβός, όπου απέκλεισε τη χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό δείκτης Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 588 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,21% στις 49.077 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε επίσης ισχυρά κέρδη κατά 1,16% στις 6.875 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε επίσης με σημαντική άνοδος κατά 1,18% στις 23.224 μονάδες.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι, μετά από «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας που αφορά όχι μόνο τη Γροιλανδία αλλά συνολικά την Αρκτική. «Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», τόνισε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια λύση θα είναι επωφελής για τις ΗΠΑ και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.
Αποτέλεσμα, η λεγόμενη στρατηγική «sell America», που είχε πλήξει τις αγορές την Τρίτη, αντιστράφηκε και η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε.
Συγκεκριμένα, η απόδοση του 10ετούς τίτλου διαμορφώθηκε 4 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 4,255%, αφού την Τρίτη είχε ξεπεράσει προσωρινά το 4,3%, στο υψηλό της ημέρας. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σημείωσε πτώση άνω των 4 μονάδων βάσης, στο 4,876%, ενώ το 2ετές ομόλογο κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, με την απόδοση να υποχωρεί κάτω από 1 μονάδα βάσης, στο 3,591%.
Γενικότερα, οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου, με τίτλους όπως η Nvidia και η AMD να προσελκύουν εκ νέου επενδυτικά κεφάλαια. Κέρδη κατέγραψε και ο τραπεζικός κλάδος, μετά τη δήλωση Τραμπ στο Νταβός ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο την εφαρμογή πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, παρά τη χαμηλή στήριξη που διαθέτει το μέτρο. Οι μετοχές της Citigroup και της Capital One ενισχύθηκαν περίπου κατά 1%.
«Ο Τραμπ είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος και αλλάζει κατεύθυνση πολύ γρήγορα. Η αγορά πλέον δεν θεωρεί δεδομένο ότι οι δηλώσεις του θα εφαρμοστούν», σχολίασε στο CNBC ο Jed Ellerbroek της Argent Capital Management, σημειώνοντας ότι μια πραγματική γεωπολιτική ρήξη με την Ευρώπη θα είχε πολύ βαρύτερες συνέπειες για τις αγορές.
Η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία είχε κλιμακωθεί τις προηγούμενες ημέρες, με το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να αναστέλλει σήμερα την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο, μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε οκτώ χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε από το Νταβός ότι η κυβέρνηση «δεν ανησυχεί» για το πρόσφατο sell-off. Παράλληλα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δικαστές του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξέφρασαν σκεπτικισμό για το κατά πόσο ο Τραμπ έχει την εξουσία να απολύσει τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, με τον δικαστή Μπρετ Κάβανο να προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης πάντως ιδιαίτερη δυναμική εμφάνισαν οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη Russell 2000 να οδεύει προς τη 13η συνεχόμενη ημέρα υπεραπόδοσης έναντι του S&P 500, επίδοση που ισοφαρίζει το μεγαλύτερο σερί από το 2008. Ο δείκτης κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις 2.697,17 μονάδες, ενισχυμένος από προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων και αισιοδοξία για την αμερικανική οικονομία.
Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η Netflix, με τη μετοχή να υποχωρεί 4% και να αγγίζει χαμηλό 52 εβδομάδων, μετά απογοητευτικές προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο. Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις, η καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων στον κλάδο των media.
