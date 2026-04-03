Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Το Μπανγκλαντές μείωσε το ωράριο εργασίας για να εξοικονομήσει ενέργεια
H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων και επιβαρύνει τις ενεργειακές προμήθειες στη χώρα
Το Μπανγκλαντές υιοθέτησε νέα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, περιορίζοντας τις ώρες εργασίας και τις δημόσιες δαπάνες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων και επιβαρύνει τις ενεργειακές προμήθειες σε αυτή τη χώρα της Νότιας Ασίας.
Αξιωματούχοι είπαν ότι τα μέτρα που εγκρίθηκαν χθες Πέμπτη από το υπουργικό συμβούλιο στοχεύουν να σταθεροποιήσουν την ενεργειακή κατάσταση στο Μπανγκλαντές, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων και πλήττεται από την αστάθεια των τιμών και την αβεβαιότητα στις προμήθειες λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.
Με βάση τους νέους κανόνες, οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4μ.μ, ενώ η αγορά και τα εμπορικά κέντρα θα πρέπει να κλείνουν στις 6μ.μ για να μειώνουν τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η κυβέρνηση έχει επίσης επιβάλει μειώσεις στις μη απαραίτητες δημόσιες δαπάνες και έκανε έκκληση για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία με περιορισμούς, για παράδειγμα, στον υπερβολικό φωτισμό.
Το υπουργείο Παιδείας θα εκδώσει οδηγίες για τα σχολεία από την Κυριακή και εξετάζονται επιλογές όπως η προσαρμογή του ωραρίου και η τηλεκπαίδευση.
Οι αρχές θα δώσουν επίσης κίνητρα σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εισαγωγής αφορολόγητων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων.
Το Μπανγκλαντές έχει ξεκινήσει τη διάθεση καυσίμων με δελτίο για να μετριαστούν οι ελλείψεις πέραν του περιορισμού των πωλήσεων οχημάτων και τη μείωση του ωραρίου των πρατηρίων καυσίμων εν μέσω αγορών πανικού και μεγάλης αναμονής σε ουρές.
Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι προμήθειες παραμένουν περιορισμένες παρά την μερική χαλάρωση στη διάρκεια των σημαντικών αργιών και διακοπών.
Οι αρχές του Μπανγκλαντές αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν ενεργειακές προμήθειες για έναν πληθυσμό περίπου 175 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ αναζητούν εναλλακτικές πηγές αντιμέτωπες με τις ασταθείς παγκόσμιες αγορές.
Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση ύψους μεγαλύτερου από 2,5 δισεκατομμύρια δολαρίων για τις εισαγωγές καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου καθώς τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη πιέζουν τα συναλλαγματικά αποθέματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα