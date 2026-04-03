Πετρέλαιο: Αλμα 11% κάνει το αμερικανικό αργό, ρεκόρ 18 ετών στην τιμή άμεσης παράδοσης του Brent, έφτασε τα $141
H ομιλία Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν, ενέτεινε τους φόβους περαιτέρω κλιμάκωσης και γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές φοβούνται έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα εμποδίσει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ για εβδομάδες. Στο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός, απειλώντας, μεταξύ άλλων, να πλήξει το Ιράν «εξαιρετικά σκληρά» τις επόμενες εβδομάδες και να επιστρέψει τη χώρα «στη λίθινη εποχή, όπου ανήκει».
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για τον Μάιο ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 11%, ή 11,42 δολάρια, κλείνοντας στα 111,54 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 8%, ή 7,87 δολάρια, για να διαμορφωθεί στα 109,03 δολάρια.
Οι τιμές αποκλιμακώθηκαν προσωρινά από τα υψηλά αυτά επίπεδα μετά από αναφορές του IRNA ότι το Ιράν συνεργάζεται με το Ομάν για την κατάρτιση πρωτοκόλλου «παρακολούθησης της διέλευσης» μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ των δύο χωρών.
Η τιμή spot αντανακλά τη ζήτηση για παραδόσεις πετρελαίου εντός των επόμενων 10 έως 30 ημερών. Το υψηλό επίπεδο υποδηλώνει τη στενότητα της φυσικής προσφοράς, λόγω της σοβαρής διαταραχής που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.
Η τιμή αυτή ήταν κατά 32,33 δολάρια υψηλότερη από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση Ιουνίου, τα οποία έκλεισαν στα 109,03 δολάρια.
Η τιμή των futures «δημιουργεί σχεδόν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο πιεστική», δήλωσε η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects.
«Η εικόνα υπάρχει, αλλά οι χρηματοπιστωτικές αγορές σχεδόν αποκρύπτουν την πραγματική στενότητα που εμφανίζεται παντού αλλού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη πλησιάζει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, είχε προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι τιμές των futures δεν αποτυπώνουν το μέγεθος της διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου λόγω του κλεισίματος των Στενών.
Όπως ανέφερε, η αγορά βασίζεται σε «περιορισμένες πληροφορίες» και «αντιλήψεις».
Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 η τιμή άμεσης παράδοσης Brent

Στο μεταξύ, η τιμή άμεσης παράδοσης (spot) για φυσικά φορτία Brent εκτινάχθηκε την Πέμπτη στα 141,36 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, σύμφωνα με την S&P Global.
«Υπάρχουν πολύ πραγματικές, φυσικές συνέπειες από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες διαχέονται σε όλο τον κόσμο και στο σύστημα, και δεν πιστεύω ότι έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις καμπύλες των συμβολαίων πετρελαίου», δήλωσε στο ενεργειακό συνέδριο CERAWeek της S&P Global στο Χιούστον, στις 23 Μαρτίου.
Στην ομιλία του, ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου στο «ιρανικό καθεστώς που εξαπολύει παράλογες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών δεξαμενόπλοιων και γειτονικών χωρών που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγκρουση».
Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «πλήξουν» το Ιράν «εξαιρετικά σκληρά» μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες, προσθέτοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «συνεχίζονται», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης.
«Θα ολοκληρώσουμε το έργο και θα το ολοκληρώσουμε πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
