Το Χρηματιστήριο Αθηνών μετονομάζεται σε Euronext Athens
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Euronext

Νέα εποχή για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά την πρόσδεσή της στο άρμα του ομίλου Euronext

Το Χρηματιστήριο Αθηνών μετονομάζεται σε «Euronext Athens Holding Α.Ε», με απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της ΕΧΑΕ (με συμμετοχή 79,2%), σηματοδοτώντας τη νέα εποχή για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά την πρόσδεσή της στο άρμα του ομίλου Euronext.

Το ελληνικό χρηματιστήριο προσαρμόζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκτυο αγορών της Euronext.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου. Η ενιαία ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά της Euronext πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους περίπου 12 δισ. ημερησίως, αριθμός υπερδιπλάσιος από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τροποποιήσεις στο καταστατικό, μεταξύ των οποίων και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 5 έως 9 μέλη με τετραετή θητεία, ενώ η συνεδρίαση του θα μπορεί να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

