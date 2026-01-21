Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Κλείσιμο

Η Flexidea είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία υποστήριξης (outsourcing) στη διαχείριση των σύνθετων νομικών διαδικασιών πρόσκλησης και αδειοδότησης εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει αποδείξει ότι αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο συνεργάτη για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Πρόκειται για μια εταιρεία που στελεχώνεται από νέους ανθρώπους, με διάθεση για δουλειά και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Η ομάδα της απαρτίζεται τόσο από Έλληνες όσο και από αλλοδαπούς εργαζόμενους, με παρουσία στην Αθήνα, τη Μανίλα των Φιλιππίνων, τη Ρόδο, την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, αλλά και το Ντουμπάι, μεταξύ άλλων.Κύρια δραστηριότητα της Flexidea στην Ελλάδα είναι να υποστηρίζει μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους στη στελέχωση των μονάδων τους με ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να εμπλακούν στη σύνθετη νομοθεσία και στις απαιτητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ελλάδας, της ζώνης Σένγκεν και των χωρών προέλευσης των εργαζομένων. Οι περισσότεροι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι προέρχονται από τις Φιλιππίνες και κατανοούν σε βάθος τη φιλοσοφία της φιλοξενίας, διαθέτοντας την εμπειρία, τις δεξιότητες και την εργατικότητα που απαιτεί ο κλάδος.Ως πάροχος υπηρεσιών one–stop–shop, η Flexidea συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πρόσκλησης εξειδικευμένων εργαζομένων στην Ελλάδα, μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα και οργανωμένες διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική διαδικασία γίνεται πιο απλή για τους εργοδότες, καθώς η εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών και γραφειοκρατικών ενεργειών τόσο για λογαριασμό τους όσο και για λογαριασμό των προσκεκλημένων εργαζομένων. Με διαφάνεια, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς καθυστερήσεις, αναλαμβάνει τις απαραίτητες επαφές και αδειοδοτήσεις με τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Έχοντας συμβάλει ώστε να έρθουν στην Ελλάδα περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι ετησίως στον τομέα του Τουρισμού, η Flexidea αποτελεί αξιόπιστη λύση για κάθε ξενοδόχο που δεν δέχεται να κάνει υποχωρήσεις στην ποιότητα της ομάδας φιλοξενίας του. Μέσα από οργανωμένες και ταχύτερες διαδικασίες, πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ανάληψη του διοικητικού και γραφειοκρατικού φορτίου, προσφέρει μηδενικό λειτουργικό ρίσκο για τον εργοδότη, συμβάλλει στη μείωση του κόστους HR και εξασφαλίζει πρόσβαση σε ποιοτικό και αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό. Η φιλοσοφία λειτουργίας της Flexidea ταιριάζει με τις απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου, αλλά και με την κουλτούρα εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει τους έμπειρους εργαζομένους που υποστηρίζει.Σε αυτό το πλαίσιο, η Flexidea διοργανώνει κάθε Χριστούγεννα εορταστικές εκδηλώσεις στα τουριστικά νησιά όπου δραστηριοποιείται και υποστηρίζει ξενοδοχειακούς ομίλους. Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα χάρη στις υπηρεσίες της εταιρείας: μια συνεκτική και ευγενής κοινότητα ανθρώπων που συναντιέται κάθε για να γιορτάσει την περίοδο των εορτών, Έλληνες και αλλοδαποί, συνάδελφοι και φίλοι, σε κλίμα σεβασμού και συνύπαρξης. «Η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη υπήρξε απαιτητική αλλά και ιδιαίτερα επιτυχημένη. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία αυτή έπαιξαν οι άνθρωποί μας. Ανάμεσά τους, οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες ξεχώρισαν για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και –πάνω απ’ όλα– τη θετική τους ενέργεια», ανέφερε ο Γιάννης Νύκταρης, επικεφαλής της ομάδας της Flexidea που υποστηρίζει την Κρήτη.Διευθυντικό στέλεχος μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου που συμμετείχε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή συμπληρώνει: «Με γνώση, εξειδίκευση, διάθεση για εργασία, σεβασμό στη φιλοξενία και συνέπεια στην καθημερινή παρουσία, οι αλλοδαποί εργαζόμενοί μας συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών για τους επισκέπτες των μονάδων μας. Η εργατικότητα, η ομαδικότητα και η προθυμία τους ενίσχυσαν το ανθρώπινο πρόσωπο της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε!».Το χαμόγελο, η εργατικότητα και το ήθος παραμένουν βασικά στοιχεία για ένα θετικό αποτύπωμα τόσο στους συναδέλφους όσο και στους επισκέπτες.Ο CEO της Flexidea, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στα αγγλικά σε περισσότερους από 650 ανθρώπους που συμμετείχαν στην εκδήλωση στην Κρήτη: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη ευχαριστίας για τη σημαντική σας προσφορά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη, την αφοσίωση, την επαγγελματική σας στάση και το διαρκές χαμόγελό σας. Η φιλοξενία είναι οι άνθρωποι και εσείς είστε αναπόσπαστο κομμάτι της. Οι αξίες που φέρνετε -ο σεβασμός, η ευγένεια, η προθυμία και η αγάπη για την εξυπηρέτηση-, ταιριάζουν με το πνεύμα του ελληνικού Τουρισμού και της Φιλοξενίας. Η παρουσία σας ενσωματώθηκε φυσικά στις ομάδες, ενισχύοντας το ανθρώπινο και ποιοτικό πρόσωπο του κλάδου. Η συνεργασία μας ανέδειξε τη δύναμη της πολυπολιτισμικότητας και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τουρισμό. Σας ευχαριστούμε για όλα και σας ευχόμαστε όμορφες γιορτές».Στις αντίστοιχες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Flexidea που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Καρανικόλας, υπεύθυνος της εταιρείας στη Ρόδο και η ομάδα του HR στην Αθήνα, το κλίμα ήταν εξίσου θετικό και εορταστικό, ενώ στελέχη της εταιρείας από τις Φιλιππίνες, που υποστηρίζουν ενεργά την κοινότητα εργαζομένων, απηύθυναν χαιρετισμούς και ευχές στην Ταγκαλόγκ, τη μητρική τους γλώσσα.Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Flexidea και συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη και στη θετική εμπειρία των εξειδικευμένων εργαζομένων από τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες στον ελληνικό τουριστικό κλάδο.