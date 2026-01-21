Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Δάνεια, χρέη και ιστορικό κακοπληρωτών με ένα κλικ

Σε λειτουργία τίθεται το νέο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χαρτογραφεί και αξιολογεί ψηφιακά την οικονομική συμπεριφορά κάθε πολίτη ή επιχείρησης. Δύο νέες πλατφόρμες εισάγουν νέα ήθη στην αγορά και αλλάζουν τα δεδομένα στις καθημερινές συναλλαγές, στα δάνεια και στις συμβάσεις, μέχρι ακόμα και στις μισθώσεις ακινήτων. Προτού «δώσουν χέρια» και βάλουν υπογραφές, όλοι οι συναλλασσόμενοι θα γνωρίζουν τον πρότερο -έντιμο ή μη- συναλλακτικό βίο εκείνων με τους οποίους πρόκειται να συμβληθούν. Το καλό όνομα στην αγορά επιστρέφει και θα επιβραβεύεται, ενώ η ασυνέπεια θα τιμωρείται και θα αποκλείεται, ενισχύοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των συναλλαγών.



Ο «μεγάλος αδελφός» της αγοράς είναι ήδη εδώ, καθώς, αθόρυβα, πριν από λίγες ημέρες, η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε πιλοτική λειτουργία το πρώτο μέρος ενός εκτεταμένου συστήματος παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο ολοκληρώνεται σταδιακά μέχρι το καλοκαίρι, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πολίτες, επιχειρήσεις, τράπεζες και Δημόσιο συναλλάσσονται. Ο λόγος για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, δηλαδή τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Τραπέζης της Ελλάδος, που συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ένα σημείο υπό την αιγίδα του κράτους όλα τα δεδομένα οφειλών προς τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η πλήρης λειτουργία του μητρώου ολοκληρώνεται στις 15 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται και η ένταξη των στοιχείων οφειλών που διακρατούν οι servicers.



Παράλληλα, από τον Μάρτιο, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία μιας δεύτερης πλατφόρμας, του Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, το οποίο σχεδιάζεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και καταγράφει τις οφειλές προς το Δημόσιο. Μέχρι το καλοκαίρι όμως -τον Ιούνιο πιθανότατα σύμφωνα με πληροφορίες – αναμένεται να θεσμοθετηθεί και να ενεργοποιηθεί το τρίτο σκέλος του σχεδίου: το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, μια βάση δεδομένων που θα κουμπώνει στη δεύτερη πλατφόρμα (Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης). Αυτό θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν την πρότερη οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων μισθωτών τους, ώστε να μην αντιμετωπίζουν εχθρικά και με καχυποψία συλλήβδην κάθε νοικοκύρη στον οποίο σκέφτονται να ενοικιάσουν ακίνητο ως εν δυνάμει κακοπληρωτή.

