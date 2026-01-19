Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Το Eurogroup θα εξετάσει τις υποψηφιότητες και θα διαμορφώσει σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.Σημειώνεται ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ξεκίνησε την πρώτη του δήλωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. «Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειας των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία και να πω ότι η καρδιά και το μυαλό μας είναι σε αυτούς και γενικότερα στον ισπανικό λαό», είπε συγκεκριμένα.