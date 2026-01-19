Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα
Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα
Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες που είχε παρουσιάσει ήδη από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του
Στην ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τις δηλώσεις του προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, την πρώτη που πραγματοποιείται υπό τη δική του προεδρία.
Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες που είχε παρουσιάσει ήδη από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, εστιάζοντας στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την προώθηση του ψηφιακού ευρώ και την προστασία των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης.
Όπως ανέφερε, κεντρικό ζήτημα των σημερινών συζητήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω διεύρυνση της ευρωζώνης, με βασικό σταθμό την προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο κοινό νόμισμα, εξέλιξη την οποία ο ίδιος χαιρέτισε λίγο πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Eurogroup για το νέο έτος.
Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται και οι προτεραιότητες που προέκυψαν από τη συνεδρίαση των G7. Τη σχετική ενημέρωση θα κάνει ο Αντουάν Λεσκούρ, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της ομάδας. Ο Γάλλος υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις της γαλλικής προεδρίας, ενώ θα γίνει αναφορά και στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στην Ουάσινγκτον, στις 12 Ιανουαρίου, όπου συζητήθηκε η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέμα που θα απασχολήσει το σημερινό Eurogroup. Όπως τόνισε, «Έχουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο υποψήφιο», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα αξιόλογες υποψηφιότητες.
Συνολικά έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει ενδιαφέρον για τη θέση: ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο Μάρτινς Κάζακς από τη Λετονία, ο Μάντις Μύλερ από την Εσθονία, ο Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, ο Ρίμαντας Σάντζιους από τη Λιθουανία και ο Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία.
Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες που είχε παρουσιάσει ήδη από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, εστιάζοντας στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την προώθηση του ψηφιακού ευρώ και την προστασία των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης.
Όπως ανέφερε, κεντρικό ζήτημα των σημερινών συζητήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω διεύρυνση της ευρωζώνης, με βασικό σταθμό την προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο κοινό νόμισμα, εξέλιξη την οποία ο ίδιος χαιρέτισε λίγο πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Eurogroup για το νέο έτος.
Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται και οι προτεραιότητες που προέκυψαν από τη συνεδρίαση των G7. Τη σχετική ενημέρωση θα κάνει ο Αντουάν Λεσκούρ, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της ομάδας. Ο Γάλλος υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις της γαλλικής προεδρίας, ενώ θα γίνει αναφορά και στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στην Ουάσινγκτον, στις 12 Ιανουαρίου, όπου συζητήθηκε η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέμα που θα απασχολήσει το σημερινό Eurogroup. Όπως τόνισε, «Έχουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο υποψήφιο», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα αξιόλογες υποψηφιότητες.
Συνολικά έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει ενδιαφέρον για τη θέση: ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο Μάρτινς Κάζακς από τη Λετονία, ο Μάντις Μύλερ από την Εσθονία, ο Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, ο Ρίμαντας Σάντζιους από τη Λιθουανία και ο Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία.
Το Eurogroup θα εξετάσει τις υποψηφιότητες και θα διαμορφώσει σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.
Σημειώνεται ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ξεκίνησε την πρώτη του δήλωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. «Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειας των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία και να πω ότι η καρδιά και το μυαλό μας είναι σε αυτούς και γενικότερα στον ισπανικό λαό», είπε συγκεκριμένα.
Σημειώνεται ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ξεκίνησε την πρώτη του δήλωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. «Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειας των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία και να πω ότι η καρδιά και το μυαλό μας είναι σε αυτούς και γενικότερα στον ισπανικό λαό», είπε συγκεκριμένα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα