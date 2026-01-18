Πώς τα bagels κατέκτησαν τον κόσμο
Πώς τα bagels κατέκτησαν τον κόσμο
Σε μια εποχή όπου οι υδατάνθρακες βρίσκονται συχνά στο εδώλιο του κατηγορουμένου, το bagel μοιάζει με γαστρονομική αντίφαση
Την ώρα που οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, η κετογονική διατροφή και οι τάσεις τροφίμων «χωρίς γλουτένη» κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση, ένα μικρό, χορταστικό, κυκλικό ψωμί όχι μόνο δεν εξαφανίζεται, αλλά γνωρίζει παγκόσμια “άνθηση”. Από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το bagel αποδεικνύει ότι η λεγόμενη « carbphobia » (δηλαδή ο φόβος των υδατανθράκων) έχει όρια. Και αυτά τα όρια συχνά σταματούν εκεί όπου αρχίζει η γεύση, η παράδοση και η ανάγκη για πραγματικό, χορταστικό φαγητό.
Το σνακ από την Πολωνία
Η ιστορία του bagel ξεκινά πολύ πριν γίνει βασικό στοιχείο της κουλτούρας του brunch ή αντικείμενο φωτογραφιών στο Instagram. Οι ρίζες του βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη, πιθανότατα στην Πολωνία του 17ου αιώνα, όπου εβραϊκές κοινότητες έφτιαχναν ψωμιά που πρώτα βράζονταν και στη συνέχεια ψήνονταν. Αυτή η τεχνική έδινε στο bagel τη χαρακτηριστική του υφή: τραγανή επιφάνεια, ελαστική, μαστιχωτή ψίχα και μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Το bagel δεν ήταν ένα απλό ψωμί, αλλά ένα πρακτικό, χορταστικό και ιδανικό σνακ για ανθρώπους που δούλευαν πολλές ώρες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το σνακ από την Πολωνία
Η ιστορία του bagel ξεκινά πολύ πριν γίνει βασικό στοιχείο της κουλτούρας του brunch ή αντικείμενο φωτογραφιών στο Instagram. Οι ρίζες του βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη, πιθανότατα στην Πολωνία του 17ου αιώνα, όπου εβραϊκές κοινότητες έφτιαχναν ψωμιά που πρώτα βράζονταν και στη συνέχεια ψήνονταν. Αυτή η τεχνική έδινε στο bagel τη χαρακτηριστική του υφή: τραγανή επιφάνεια, ελαστική, μαστιχωτή ψίχα και μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Το bagel δεν ήταν ένα απλό ψωμί, αλλά ένα πρακτικό, χορταστικό και ιδανικό σνακ για ανθρώπους που δούλευαν πολλές ώρες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα