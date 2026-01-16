Ράλι 20% στις τιμές φυσικού αερίου λόγω καιρού και γεωπολιτικών κινδύνων
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη καταγράφουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο σε δύο χρόνια, λόγω ψυχρού καιρού, γεωπολιτικών κινδύνων και περιορισμένων αποθεμάτων, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα της αγοράς
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο τους εδώ και δύο χρόνια, καθώς η αλλαγή του κλίματος στην αγορά οδηγεί τους traders να καλύψουν τις short θέσεις τους λόγω ασυνήθιστα ψυχρού καιρού.
Τα futures αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 20% αυτήν την εβδομάδα, σπάζοντας το μακροχρόνιο μοτίβο χαμηλής μεταβλητότητας. Η αύξηση υποδηλώνει σημαντική αλλαγή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συγκρούεται με γεωπολιτικούς κινδύνους.
«Το κλίμα έχει αλλάξει εντελώς — θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει τέλειο καταιγιστικό γεγονός», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, ανώτερος αναλυτής της Global Risk Management.
Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από 52%, έναντι μέσου όρου 67% τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι έντονες αναλήψεις από τις αποθήκες προκαλούν ανησυχία για την επάρκεια το καλοκαίρι, ενώ η Ευρώπη χάνει την ευελιξία που είχε παλαιότερα για να απορροφήσει διαταραχές στην προσφορά.
Η πτώση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη αυξάνει τη ζήτηση, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι κερδοσκοπικές ροές και τα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η διακοπή πυρηνικών μονάδων στη Γαλλία, ενισχύουν την ανοδική τάση.
«Το benchmark φυσικού αερίου της Ευρώπης παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο σε αιφνίδιες μεταβολές καιρού, διακοπές στην προσφορά και μεταβολές της παγκόσμιας ζήτησης», είπε ο Sadnan Ali, αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην HSBC.
Τα futures της Ολλανδίας αυξήθηκαν 4,7% στα 34,73 €/MWh στο Άμστερνταμ, με την εβδομαδιαία άνοδο να είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2023.
Προς το παρόν, παρά την αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, οι χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν ακολουθήσει την άνοδο, με την μέση ημερήσια τιμή στην Ελλάδα να βρίσκεται στο επίπεδο των €126,58/MWh. Δείτε τον πίνακα:
Προς το παρόν, παρά την αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, οι χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν ακολουθήσει την άνοδο, με την μέση ημερήσια τιμή στην Ελλάδα να βρίσκεται στο επίπεδο των €126,58/MWh. Δείτε τον πίνακα:
