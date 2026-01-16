Ράλι 20% στις τιμές φυσικού αερίου λόγω καιρού και γεωπολιτικών κινδύνων

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη καταγράφουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο σε δύο χρόνια, λόγω ψυχρού καιρού, γεωπολιτικών κινδύνων και περιορισμένων αποθεμάτων, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα της αγοράς