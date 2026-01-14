UBS: Στο προσκήνιο οι ελληνικές τράπεζες – Η Τράπεζα Πειραιώς portfolio top pick
Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτει, ωστόσο η Πειραιώς αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για στοχευμένη έκθεση στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Η Ελλάδα ανοίγει τον κύκλο των ευκαιριών στις ευρωπαϊκές τράπεζες, σύμφωνα με την UBS, με την Τράπεζα Πειραιώς να ξεχωρίζει ως portfolio top pick του οίκου. Όπως επισημαίνεται στο πρόσφατο roadshow feedback της UBS, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν σήμερα τον πιο ελκυστικό συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης και πελατειακών spreads στην Ευρώπη, στοιχείο που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές σε ένα περιβάλλον όπου η ΕΚΤ εμφανίζεται πλέον σταθερή ως προς τη νομισματική της πολιτική. Μετά την υποαπόδοση του δ’ τριμήνου 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, με άνοδο από 9% έως 13% από τις αρχές του έτους, και την Πειραιώς να ξεχωρίζει τόσο σε σχετική απόδοση όσο και σε επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτει, ωστόσο η Πειραιώς αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για στοχευμένη έκθεση στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Ο οίκος επισημαίνει ότι η μετοχή συνδυάζει ελκυστική αποτίμηση, επιταχυνόμενη κερδοφορία και βελτιούμενη αποδοτικότητα κεφαλαίων, ενώ αρκετοί διεθνείς επενδυτές επιλέγουν να κατανέμουν την έκθεσή τους σε περισσότερους του ενός ελληνικούς τίτλους, ώστε να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της χαμηλότερης –αν και όχι πλέον περιοριστικής– ρευστότητας.
