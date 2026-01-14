UBS: Στο προσκήνιο οι ελληνικές τράπεζες – Η Τράπεζα Πειραιώς portfolio top pick

Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτει, ωστόσο η Πειραιώς αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για στοχευμένη έκθεση στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο