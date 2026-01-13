NielsenIQ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ – Στο +7,1% η αγορά το 2025
Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί την ανάπτυξη, με τα φρέσκα τρόφιμα στο +10,1%, το snacking στο +10,9%, τα καταστήματα γειτονιάς έως +9% και τις τουριστικές περιοχές σε διψήφια άνοδο - Στα 16,2 δισ. ευρώ οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου
Ο πήχης των 16 δισ. ευρώ έσπασε το 2025 για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά των σούπερ μάρκετ παραμένει ο ισχυρότερος «κινητήρας» της εγχώριας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ, ο συνολικός τζίρος της αγοράς διαμορφώθηκε στα 16,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,1% σε ετήσια βάση.
Η εικόνα δείχνει ότι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ανάπτυξη δεν προκύπτει πρωτίστως από ανατιμήσεις αλλά από πραγματική αύξηση ζήτησης, με τους πωλούμενους όγκους να «τραβούν» το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μόνο στις υπερκατηγορίες τυποποιημένων τροφίμων και ποτών καταγράφονται ήπιες αυξήσεις μέσης τιμής (+2,6%), ενώ στα μη τρόφιμα συνεχίζονται οι αποπληθωριστικές τάσεις: τα προϊόντα φροντίδας σπιτιού υποχώρησαν κατά -1,0% και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς κατά -2,2%.
Η ζήτηση «σπρώχνει» το ράφιΤα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs), που αντιστοιχούν περίπου στο 75% των συνολικών πωλήσεων, κινήθηκαν με ρυθμό +5,9%, με τη NielsenIQ να καταγράφει ότι οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ η μέση τιμή του καλαθιού μόλις κατά 1,7%.
