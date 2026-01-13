NielsenIQ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ – Στο +7,1% η αγορά το 2025

Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί την ανάπτυξη, με τα φρέσκα τρόφιμα στο +10,1%, το snacking στο +10,9%, τα καταστήματα γειτονιάς έως +9% και τις τουριστικές περιοχές σε διψήφια άνοδο - Στα 16,2 δισ. ευρώ οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου