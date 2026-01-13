Κρις Ρόκος: Ο «αόρατος» μάγος των αγορών που κέρδισε μισό δισεκατομμύριο ευρώ το 2025 είναι ελληνικής καταγωγής
Κρις Ρόκος: Ο «αόρατος» μάγος των αγορών που κέρδισε μισό δισεκατομμύριο ευρώ το 2025 είναι ελληνικής καταγωγής
Η ιστορία του Ελληνοβρετανού trader που κέρδισε 477 εκατομμύρια λίρες το 2025
Αν υπήρχε βραβείο για τον πιο «αόρατο» δισεκατομμυριούχο της χρηματοπιστωτικής ελίτ, ο Κρις Ρόκος θα ήταν σίγουρα υποψήφιος. Δεν είναι στα πρωτοσέλιδα, δεν παρελαύνει σε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε «ανεβάζει» στα κοινωνικά δίκτυα την καθημερινότητά του. Και όμως, κάθε φορά που οι αγορές βιώνουν μεταβολές, οι κινήσεις του επηρεάζουν όχι μόνο μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και κεφάλαια, που διασχίζουν τον πλανήτη.
Όπως αναφέρουν πρόσφατα οι Sunday Times, ο 55χρονος σήμερα Ρόκος εισέπραξε περίπου 477 εκατομμύρια στερλίνες από τα κέρδη της Rokos Capital Management, της εταιρείας του. Το 2025 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά της επιχείρησης, μέχρι την επόμενη. Ένα ποσό από τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί στη βρετανική χρηματοπιστωτική σκηνή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Όπως αναφέρουν πρόσφατα οι Sunday Times, ο 55χρονος σήμερα Ρόκος εισέπραξε περίπου 477 εκατομμύρια στερλίνες από τα κέρδη της Rokos Capital Management, της εταιρείας του. Το 2025 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά της επιχείρησης, μέχρι την επόμενη. Ένα ποσό από τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί στη βρετανική χρηματοπιστωτική σκηνή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα