Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ακόμα μια δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/7) σε αρκετούς από αυτούς.

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχημαματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.



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