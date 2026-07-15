Wall Street: Τα θετικά μαντάτα από τον πληθωρισμό κράτησαν τους δείκτες στα «πράσινα»

Ήπια κέρδη στους δείκτες, καθώς μειώνεται η απειλή για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed - Τα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα υπερίσχυσαν των ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή