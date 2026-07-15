Wall Street: Τα θετικά μαντάτα από τον πληθωρισμό κράτησαν τους δείκτες στα «πράσινα»
Wall Street: Τα θετικά μαντάτα από τον πληθωρισμό κράτησαν τους δείκτες στα «πράσινα»
Ήπια κέρδη στους δείκτες, καθώς μειώνεται η απειλή για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed - Τα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα υπερίσχυσαν των ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή
Τις αρχικές πιέσεις κατάφερε να ξεπεράσει η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς ένα ακόμη στοιχείο που έδειξε επιβράδυνση του πληθωρισμού ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η Federal Reserve διαθέτει μεγαλύτερο περιθώριο να αποφύγει αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Πάντως, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η άνοδος των πετρελαϊκών τιμών συνεχίζει να βαραίνει το κλίμα, κρατώντας τις επιδόσεις στους δείκτες χαμηλά.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 52.659 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,38% στις 7.572 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,62% φτάνοντας τις 26.269 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν με φόντο τα νέα πληθωριστικά στοιχεία με το 10ετές να πέφτει στο 4,54% και το 30ετές στο 5,07%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο του 5%.
Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), ο οποίος αυξήθηκε λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων που είχε δείξει ήδη χθες ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI).
Συγκεκριμένα, ο γενικός PPI υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε μόνο κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI διαμορφώθηκε στο 5,5% και ο δομικός στο 4,7%.
Η περιορισμένη επίδραση που είχε μέχρι στιγμής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις τιμές ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει άμεσα σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν πλέον πλήρως μόλις μία αύξηση επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, έναντι πιο επιθετικών εκτιμήσεων που επικρατούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες.
«Φαίνεται ότι η αναζωπύρωση του πληθωρισμού το 2026 κορυφώθηκε τον προηγούμενο μήνα και επιστρέφει στην καθοδική πορεία που είχε πριν από τη σύγκρουση», σχολίασε ο Τζέιμι Κοξ της Harris Financial Group. «Αυτό βοηθά πραγματικά τη Fed να αποφύγει το λάθος μιας αύξησης επιτοκίων απέναντι σε ένα σοκ από την πλευρά της προσφοράς».
Παρά τη θετική εικόνα στα στοιχεία του πληθωρισμού, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας, αλλά παρέμειναν σε θετική τροχιά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων, απαντώντας στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
H τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου «έκλεισε» στα 84,95 δολάρια και το αμερικανικό WTI ανέβηκε στα 84,95 δολάρια το βαρέλι.
«Βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει πίεση προς τη Fed, αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα το πετρέλαιο είναι εκείνο που θα καθορίσει τις εξελίξεις», εξήγησε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation. «Η ενέργεια βοήθησε σημαντικά στη μείωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν σύντομα».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχουν στο δείκτη οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 52.659 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,38% στις 7.572 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,62% φτάνοντας τις 26.269 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν με φόντο τα νέα πληθωριστικά στοιχεία με το 10ετές να πέφτει στο 4,54% και το 30ετές στο 5,07%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο του 5%.
Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), ο οποίος αυξήθηκε λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων που είχε δείξει ήδη χθες ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI).
Συγκεκριμένα, ο γενικός PPI υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε μόνο κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI διαμορφώθηκε στο 5,5% και ο δομικός στο 4,7%.
Η περιορισμένη επίδραση που είχε μέχρι στιγμής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις τιμές ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει άμεσα σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν πλέον πλήρως μόλις μία αύξηση επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, έναντι πιο επιθετικών εκτιμήσεων που επικρατούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες.
«Φαίνεται ότι η αναζωπύρωση του πληθωρισμού το 2026 κορυφώθηκε τον προηγούμενο μήνα και επιστρέφει στην καθοδική πορεία που είχε πριν από τη σύγκρουση», σχολίασε ο Τζέιμι Κοξ της Harris Financial Group. «Αυτό βοηθά πραγματικά τη Fed να αποφύγει το λάθος μιας αύξησης επιτοκίων απέναντι σε ένα σοκ από την πλευρά της προσφοράς».
Παρά τη θετική εικόνα στα στοιχεία του πληθωρισμού, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας, αλλά παρέμειναν σε θετική τροχιά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων, απαντώντας στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
H τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου «έκλεισε» στα 84,95 δολάρια και το αμερικανικό WTI ανέβηκε στα 84,95 δολάρια το βαρέλι.
«Βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει πίεση προς τη Fed, αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα το πετρέλαιο είναι εκείνο που θα καθορίσει τις εξελίξεις», εξήγησε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation. «Η ενέργεια βοήθησε σημαντικά στη μείωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν σύντομα».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχουν στο δείκτη οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ο κ. Γουόρς κατέθεσε στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας σήμερα, όπως αντιστοίχως ενώπιον της επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων χθες, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εξαμηνιαίας ενημέρωσης του προέδρου της Fed προς τους νομοθέτες.
Κατά την κατάθεσή του στη Γερουσία υποστήριξε ότι, παρότι η αυξημένη ζήτηση για υποδομές AI έχει ήδη οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές σε ορισμένα προϊόντα, αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη διατηρήσιμο πληθωρισμό, καθώς η προσφορά αναμένεται να προσαρμοστεί σταδιακά.
Παράλληλα, η Μπεζ Βίβλος της Fed έδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται με ήπιο έως μέτριο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η απασχόληση παρέμεινε σε γενικές γραμμές στάσιμη.
Η έκθεση επισημαίνει ότι οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται με μέτριο ρυθμό, με αρκετές επιχειρήσεις να αποδίδουν την αύξηση του κόστους τόσο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή όσο και στους δασμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές διαπιστώθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία των καταναλωτών στις ανατιμήσεις.
Καθοριστικός παράγοντας για το κλίμα της αγοράς τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν και τα εταιρικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, που θα είναι το σημαντικότερο τεστ για τις αποτιμήσεις της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναζητούν επιβεβαίωση ότι η ισχυρή καταναλωτική ζήτηση, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας μπορούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα υψηλά επιτόκια.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η ολλανδική ASML, η οποία ανακοίνωσε ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό παραγωγής προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ως ο μοναδικός προμηθευτής μηχανημάτων λιθογραφίας ακραίου υπεριώδους (EUV), η εταιρεία θεωρείται βαρόμετρο για τη βιομηχανία των ημιαγωγών και στις δύο ακτές του Ατλαντικού.
Ωστόσο, οι αμερικανικές μετοχές του κλάδου συνέχισαν να δέχονται επιλεκτικές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε χθες η IBM, η οποία κατέρρευσε κατά περίπου 25%, όταν τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα υπολείπονταν των εκτιμήσεων της αγοράς. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις μεταφέρουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών τους προϋπολογισμών από το παραδοσιακό λογισμικό και τις υποδομές πληροφορικής προς εξοπλισμό που σχετίζεται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Αντίβαρο στις πιέσεις της τεχνολογίας αποτέλεσε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, καθώς οι JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo και Goldman Sachs ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των προβλέψεων των αναλυτών. Τα υψηλά έσοδα από συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές και η ενίσχυση της επενδυτικής τραπεζικής συνέβαλαν στην αύξηση της κερδοφορίας τους, στηρίζοντας το επενδυτικό κλίμα.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνέχεια της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις Morgan Stanley, Bank of New York Mellon και BlackRock να δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους μεγέθη, ενώ ακολουθούν μέσα στις επόμενες ημέρες οι UnitedHealth Group, GE Aerospace, Netflix, Seagate Technology και η ταϊβανέζικη TSMC, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.
Σε επίπεδο μετοχών, στις μεγάλες κερδισμένες ξεχώρισε η PayPal, η οποία κατέγραψε σημαντικά κέρδη μετά τις πληροφορίες ότι η Stripe, σε συνεργασία με την Advent International, εξετάζει πρόταση εξαγοράς της εταιρείας με αποτίμηση που ξεπερνά τα 50 δισ. δολάρια, προσφέροντας σημαντικό premium στους μετόχους.
Ισχυρή άνοδο, πέρα από τις παραδοσιακές τράπεζες, παρουσίασε επίσης η BlackRock, χάρη στα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα που ανακοίνωσε, ενώ κάποιες από τις παραδοσιακές Big Tech, όπως η Amazon, η Alphabet, η Microsoft και η Apple αποκόμισαν κέρδη αντισταθμίζοντας τις απώλειες στους ημιαγωγούς.
Πραγματικά, στην αντίπερα όχθη, οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στον κλάδο των μικροτσίπ. Ανάμεσα τους ονόματα όπως οι Dell Technologies, Micron Technology, Intel και AMD, καθώς η αγορά αξιολόγησε τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο των μνημών μετά τις εξελίξεις στην κινεζική βιομηχανία μικροτσίπ. Μεγάλη διόρθωση και για την Sandisk, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο ισχυρό ράλι της μετοχής.
Σημαντική κάμψη σημείωσε επίσης η Pentair, έπειτα από την υποβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους και την ανακοίνωση της αποχώρησης του οικονομικού διευθυντή της, ενώ δύσκολη ήταν η συνεδρίαση για την SpaceX που έπεσε κάτω από τα 135 δολάρια, ήτοι την τιμή της δημόσιας εγγραφής της, καθώς η μετοχή της εταιρείας του Ελον Μάσκ έχει χάσει τη λάμψη της μετά το ιστορικό IPO και το ράλι των πρώτων ημερών. Μάλιστα με τη σημερινή διόρθωση συμπλήρωσε την τέταρτη διαδοχική καθοδική συνεδρίαση.
Πηγή: www.newmoney.gr
Κατά την κατάθεσή του στη Γερουσία υποστήριξε ότι, παρότι η αυξημένη ζήτηση για υποδομές AI έχει ήδη οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές σε ορισμένα προϊόντα, αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη διατηρήσιμο πληθωρισμό, καθώς η προσφορά αναμένεται να προσαρμοστεί σταδιακά.
Παράλληλα, η Μπεζ Βίβλος της Fed έδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται με ήπιο έως μέτριο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η απασχόληση παρέμεινε σε γενικές γραμμές στάσιμη.
Η έκθεση επισημαίνει ότι οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται με μέτριο ρυθμό, με αρκετές επιχειρήσεις να αποδίδουν την αύξηση του κόστους τόσο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή όσο και στους δασμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές διαπιστώθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία των καταναλωτών στις ανατιμήσεις.
Καθοριστικός παράγοντας για το κλίμα της αγοράς τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν και τα εταιρικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, που θα είναι το σημαντικότερο τεστ για τις αποτιμήσεις της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναζητούν επιβεβαίωση ότι η ισχυρή καταναλωτική ζήτηση, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας μπορούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα υψηλά επιτόκια.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η ολλανδική ASML, η οποία ανακοίνωσε ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό παραγωγής προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ως ο μοναδικός προμηθευτής μηχανημάτων λιθογραφίας ακραίου υπεριώδους (EUV), η εταιρεία θεωρείται βαρόμετρο για τη βιομηχανία των ημιαγωγών και στις δύο ακτές του Ατλαντικού.
Ωστόσο, οι αμερικανικές μετοχές του κλάδου συνέχισαν να δέχονται επιλεκτικές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε χθες η IBM, η οποία κατέρρευσε κατά περίπου 25%, όταν τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα υπολείπονταν των εκτιμήσεων της αγοράς. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις μεταφέρουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών τους προϋπολογισμών από το παραδοσιακό λογισμικό και τις υποδομές πληροφορικής προς εξοπλισμό που σχετίζεται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Αντίβαρο στις πιέσεις της τεχνολογίας αποτέλεσε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, καθώς οι JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo και Goldman Sachs ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των προβλέψεων των αναλυτών. Τα υψηλά έσοδα από συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές και η ενίσχυση της επενδυτικής τραπεζικής συνέβαλαν στην αύξηση της κερδοφορίας τους, στηρίζοντας το επενδυτικό κλίμα.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνέχεια της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις Morgan Stanley, Bank of New York Mellon και BlackRock να δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους μεγέθη, ενώ ακολουθούν μέσα στις επόμενες ημέρες οι UnitedHealth Group, GE Aerospace, Netflix, Seagate Technology και η ταϊβανέζικη TSMC, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.
Σε επίπεδο μετοχών, στις μεγάλες κερδισμένες ξεχώρισε η PayPal, η οποία κατέγραψε σημαντικά κέρδη μετά τις πληροφορίες ότι η Stripe, σε συνεργασία με την Advent International, εξετάζει πρόταση εξαγοράς της εταιρείας με αποτίμηση που ξεπερνά τα 50 δισ. δολάρια, προσφέροντας σημαντικό premium στους μετόχους.
Ισχυρή άνοδο, πέρα από τις παραδοσιακές τράπεζες, παρουσίασε επίσης η BlackRock, χάρη στα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα που ανακοίνωσε, ενώ κάποιες από τις παραδοσιακές Big Tech, όπως η Amazon, η Alphabet, η Microsoft και η Apple αποκόμισαν κέρδη αντισταθμίζοντας τις απώλειες στους ημιαγωγούς.
Πραγματικά, στην αντίπερα όχθη, οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στον κλάδο των μικροτσίπ. Ανάμεσα τους ονόματα όπως οι Dell Technologies, Micron Technology, Intel και AMD, καθώς η αγορά αξιολόγησε τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο των μνημών μετά τις εξελίξεις στην κινεζική βιομηχανία μικροτσίπ. Μεγάλη διόρθωση και για την Sandisk, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο ισχυρό ράλι της μετοχής.
Σημαντική κάμψη σημείωσε επίσης η Pentair, έπειτα από την υποβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους και την ανακοίνωση της αποχώρησης του οικονομικού διευθυντή της, ενώ δύσκολη ήταν η συνεδρίαση για την SpaceX που έπεσε κάτω από τα 135 δολάρια, ήτοι την τιμή της δημόσιας εγγραφής της, καθώς η μετοχή της εταιρείας του Ελον Μάσκ έχει χάσει τη λάμψη της μετά το ιστορικό IPO και το ράλι των πρώτων ημερών. Μάλιστα με τη σημερινή διόρθωση συμπλήρωσε την τέταρτη διαδοχική καθοδική συνεδρίαση.
Πηγή: www.newmoney.gr
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