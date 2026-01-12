Καθοριστικός ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών στην αναβάθμιση του Χ.Α.
Καθοριστικός ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών στην αναβάθμιση του Χ.Α.
Γιατί οι διεθνείς brockers κάνουν focus στις ελληνικές τράπεζες που σήμερα εκπροσωπούν λίγο περισσότερο από το 36% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., με συνολική αξία που προσεγγίζει τα 53 δισ. ευρώ
Η επικείμενη νέα αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου εξακολουθεί να έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί τον κύριο μοχλό κεφαλαιοποίησης και συναλλακτικής δυναμικής της αγοράς.
Οι ελληνικές τράπεζες εκπροσωπούν σήμερα κάτι περισσότερο από το 36% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., με συνολική αξία που προσεγγίζει τα 53 δισ. ευρώ, γεγονός που τις καθιστά καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική αποτίμηση και την επενδυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς.
Στη δεύτερη τρίτη τέταρτη και πέμπτη θέση του ελληνικού Χρηματιστηρίου βρίσκονται οι συστημικές τράπεζες με πρώτη τη Eurobank, ενώ ακολουθούν Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank και με αρκετά μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις οι μικρότερες ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ελληνικές τράπεζες εκπροσωπούν σήμερα κάτι περισσότερο από το 36% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., με συνολική αξία που προσεγγίζει τα 53 δισ. ευρώ, γεγονός που τις καθιστά καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική αποτίμηση και την επενδυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς.
Στη δεύτερη τρίτη τέταρτη και πέμπτη θέση του ελληνικού Χρηματιστηρίου βρίσκονται οι συστημικές τράπεζες με πρώτη τη Eurobank, ενώ ακολουθούν Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank και με αρκετά μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις οι μικρότερες ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα