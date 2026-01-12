Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα «φωτιά» με επώνυμα ακίνητα…πρώτης γραμμής
Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα «φωτιά» με επώνυμα ακίνητα…πρώτης γραμμής
Η Έδραση-Ψαλλίδας, το οικόπεδο και κτιριακό συγκρότημα στα Ανάβρυτα, η…αμαρτωλή βίλα του Ψυχικού, το Blanos Bowling στη Γλυφάδα, έκταση στην Πάτμο και οι βιομηχανίες
Καυτή εβδομάδα ξεκινά από σήμερα στο μέτωπο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς στους άνω των 2.000, που έχουν προγραμματιστεί για το τριήμερο από τις 14 έως τις 16 Ιανουαρίου, περιλαμβάνονται πολλές περιπτώσεις «επώνυμων» ή μεγάλων ακινήτων που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Μεταξύ αυτών, τα κεντρικά της Έδραση-Ψαλλίδας, το οικόπεδο και κτιριακό συγκρότημα στα Ανάβρυτα, η…αμαρτωλή βίλα του Ψυχικού, το Blanos Bowling στη Γλυφάδα, η έκταση της Τοξότης στην Πάτμο, η Καπνική Μιχαηλίδης κ.α.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κάθε πλειστηριασμός μπορεί να οδηγηθεί σε αναστολή μέχρι και λίγες ώρες πριν την ημερομηνία διενέργειάς του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κάθε πλειστηριασμός μπορεί να οδηγηθεί σε αναστολή μέχρι και λίγες ώρες πριν την ημερομηνία διενέργειάς του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα