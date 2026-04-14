Οι αυξήσεις στους μισθούς για πάνω από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, δείτε παραδείγματα
Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ σε όλους - Στα 60-110 ευρώ το μηνιαίο όφελος μαζί με τη φορομεταρρύθμιση Πιερρακάκη από 1/1/2026
Μετά τις αργίες του Πάσχα, πάνω από 600.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στα γραφεία και στις υπηρεσίες τους με αυξημένες αποδοχές, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ από 1/4/2026.
Από μόνη της η αύξηση αυτή αποδίδει περίπου 25-30 ευρώ καθαρά στο χέρι, δηλαδή περίπου 300 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση, καθώς επί του ακαθάριστου ποσού υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές και φόρος.
Σε συνδυασμό όμως με τις μειωμένες κρατήσεις και την αύξηση στα καθαρά που είδαν οι υπάλληλοι πριν από περίπου τρεις μήνες λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης που ισχύει από 1/1/2026, το συνολικό μηνιαίο καθαρό όφελος ανέρχεται πλέον μεταξύ 64 και 107 ευρώ για τη μεγάλη μάζα των μισθωτών του Δημοσίου, ποσό που σε ετήσια βάση ισοδυναμεί για πολλούς με έναν ολόκληρο επιπλέον μισθό τον χρόνο.
Για κλάδους που απαιτούν ειδικές διαδικασίες επανυπολογισμού -όπως ένστολοι και δικαστικοί- η ολοκλήρωση ενδέχεται να ακολουθήσει λίγες εβδομάδες αργότερα χωρίς απώλεια, καθώς ισχύει η αναδρομικότητα.
Με τα νέα δεδομένα, από την 1η Απριλίου πλέον ο κατώτατος βασικός μισθός Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ανεβαίνει στα 920 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες τα εισαγωγικά κλιμάκια διαμορφώνονται στα 998 ευρώ (ΔΕ), 1.177 ευρώ (ΤΕ) και 1.232 ευρώ (ΠΕ).
Η οριζόντια ενίσχυση των 40 ευρώ σε όλα τα κλιμάκια κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό 358 εκατ. ευρώ για το 2026. Η νέα αυτή παρέμβαση ανεβάζει τη σωρευτική αύξηση για κάποιον που αμείβεται με το εισαγωγικό κλιμάκιο της κατώτατης κατηγορίας κατά 41% από το 2019, καθώς ο βασικός μισθός στο Δημόσιο αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 650 ευρώ το 2019.
Αλλαγές βλέπουν επίσης δικαστικοί, ιατροί του ΕΣΥ, ενώ δεύτερη αύξηση θα δουν φέτος και οι κάτοχοι πτυχίων πενταετούς φοίτησης, οι οποίοι εντάσσονται αυτοδικαίως σε ανώτερα βαθμολογικά κλιμάκια αποκομίζοντας πρόσθετο όφελος.
Πέραν της νέας αύξησης κατά 40 ευρώ, σημαντικό κέρδος έχουν και όσοι αλλάζουν μισθολογικό κλιμάκιο λόγω προϋπηρεσίας μέσα στο τρέχον έτος. Ενας διοικητικός υπάλληλος ΠΕ που ωριμάζει βαθμολογικά το 2026 εισπράττει 59 ευρώ από την αλλαγή κλιμακίου συν τα 40 ευρώ της γενικής ρύθμισης, εξασφαλίζοντας 99 ευρώ μηνιαίας μεικτής αύξησης.
Νέος «χάρτης» μισθών στο ΔημόσιοΗ έναρξη ισχύος των αυξημένων αποδοχών έχει καθοριστεί αναδρομικά από 1/4/2026 σύμφωνα με την απόφαση 54692/2026 του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά. Τα ηλεκτρονικά συστήματα εκκαθάρισης έχουν ήδη παραμετροποιηθεί και οι αυξήσεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς με την τακτική μισθοδοσία στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου.
Αυξήσεις και στα ειδικά μισθολόγιαΟι στοχευμένες παρεμβάσεις επεκτείνονται σε όλους τους κλάδους, με τον νέο αστυνομικό πρώτης βαθμίδας να λαμβάνει πλέον 734 ευρώ και τον αξιωματικό τριακονταετίας 2.848 ευρώ ως βασικό μισθό.
Οφελος κάθε μήναΗ νέα παρέμβαση από 1ης Απριλίου δεν αλλάζει από μόνη της το τοπίο των αμοιβών στο Δημόσιο, όμως δίνει μια καθαρή οριζόντια ώθηση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.
Ενώ ο συνδυασμός των νέων βασικών μισθών με τη μειωμένη φορολογική παρακράτηση οδηγεί σε ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη μεγάλη πλειονότητα των 750.000 εργαζομένων στο Δημόσιο.
Ειδικά για τους χαμηλόμισθους και τους νεοδιόριστους (π.χ. σε δήμους, υπηρεσίες καθαριότητας, βοηθητικές ειδικότητες και χαμηλά εισαγωγικά κλιμάκια), η διαφορά είναι πιο απτή γιατί μεταφέρει προς τα πάνω και τη μισθολογική βάση.
Η διαφορά είναι στα «καθαρά»Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε άλλες χρονιές, οι αυξήσεις ονομαστικών μισθών σημαίνουν πλέον και περισσότερα χρήματα «στην τσέπη». Η φορολογική μεταρρύθμιση Πιερρακάκη, που ισχύει στα εισοδήματα από την 1η Ιανουαρίου 2026, φέρνει έμμεσες αυξήσεις σε όλους λόγω μείωσης των φορολογικών κρατήσεων.
Η διαφορά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε νέους ηλικίας έως 25 ετών, γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο και σε πολύτεκνες οικογένειες.
Ιατρός του Δημοσίου με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ κερδίζει 93 ευρώ μηνιαίως από μείωση κρατήσεων.
ΠαραδείγματαΕτσι, στις αυξήσεις που βλέπουν από την 1η Ιανουαρίου ήδη οι δημόσιοι υπάλληλοι έρχονται να προστεθούν και νέες, αναδρομικά από 1ης Απριλίου όπως για παράδειγμα:
1/ Ενας μέσος διοικητικός υπάλληλος ΠΕ με 20 χρόνια υπηρεσίας με τρία παιδιά:
■ Τον Δεκέμβριο 2025 λάμβανε μισθό 1.857 ευρώ μεικτά ή 1.338 ευρώ καθαρά. Από τον Ιανουάριο 2026 λαμβάνει 1.857 ευρώ μεικτά και 1.417 ευρώ καθαρά, δηλαδή αύξηση 79 ευρώ παραπάνω.
■ Από την προσεχή μισθοδοσία θα έχει νέο βασικό μισθό 1.917 ευρώ (+40) και καθαρά θα δει 28 ευρώ επιπλέον, δηλαδή από 1.417 φτάνει στα 1.445 ευρώ.
■ Κερδίζει 107 ευρώ μηνιαίως από πέρυσι «στο χέρι» ή 1.284 ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση, δηλαδή έναν επιπλέον ολόκληρο μισθό παραπάνω σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
■ Σε σχέση με το 2023 θα λαμβάνει 221 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα ή 2.647 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2 μισθούς παραπάνω.
2/ Ο ίδιος εργαζόμενος (διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, χωρίς θέση ευθύνης, 20 χρόνια υπηρεσίας) αλλά με 2 και όχι με 3 παιδιά:
■ Τον Δεκέμβριο 2025 λάμβανε 1.902 ευρώ μεικτά ή 1.346 καθαρά.
■ Από Ιανουάριο 2026 παίρνει ίδια μεικτά, αλλά 1.385 καθαρά, δηλαδή αύξηση 39 ευρώ από 1/1.
■ Στην προσεχή μισθοδοσία θα έχει νέο βασικό μισθό 1.942 ευρώ (+40) και καθαρά 25 ευρώ επιπλέον, δηλαδή από 1.385 φτάνει στα 1.410 ευρώ
■ Κερδίζει 64 ευρώ τον μήνα περισσότερα από πέρυσι ή 771 ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση, δηλαδή μισό επιπλέον ολόκληρο μισθό παραπάνω σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
■ Σε σχέση με το 2023 θα λαμβάνει 178 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα ή 2.132 ευρώ τον χρόνο καθαρά, δηλαδή 1,5 μισθό παραπάνω.
Ακόμα και για όποιον δεν έχει παιδιά και έχει τη μικρότερη μείωση φόρου εισοδήματος από φέτος (2% του καθαρού μισθού του ή περίπου 180-400 ευρώ τον χρόνο), η νέα αύξηση έρχεται να προσθέσει επιπλέον 250 ευρώ καθαρά στο εισόδημά του μέχρι το τέλος του έτους, όσο δηλαδή ένα επίδομα Πάσχα που δινόταν πριν καταργηθούν τα «δώρα» στο Δημόσιο.
