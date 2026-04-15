Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με Λαβρόφ στο Πεκίνο: Στο τραπέζι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και νέα συνάντηση με Πούτιν
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για προσπάθειες «περιορισμού» Ρωσίας και Κίνας, ενώ συζητήθηκε νέα συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά
Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε στο Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε στην κινεζική πρωτεύουσα τον Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα ζητήματα που συζητήθηκαν.
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφθασε νωρίτερα στο Πεκίνο για διήμερη επίσκεψη, στο πλαίσιο της στενής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας.
Russian Foreign Minister arrives in China. pic.twitter.com/eALpX0baAb— China in English (@En_chinaNews) April 14, 2026
Οι δύο χώρες αναμένεται να συζητήσουν κυρίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.
Kριτική Λαβρόφ για προσπάθειες «περιορισμού» Ρωσίας και ΚίναςΚατά την επίσκεψή του, ο Σεργκέι Λαβρόφ άσκησε κριτική σε προσπάθειες που, όπως είπε, αποσκοπούν στον «περιορισμό» της Ρωσίας και της Κίνας.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι, με τον οποίο συζήτησε σχέδια για νέα συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ εντός του έτους.
Wang Yi holds talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Beijing on Tuesday. pic.twitter.com/BWmGlEXwhi— CGTN (@CGTNOfficial) April 14, 2026
Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δείχνουν τον Σεργκέι Λαβρόφ να λαμβάνει επίσημη υποδοχή με κόκκινο χαλί κατά την άφιξή του στο Πεκίνο.
Εικόνα από τη συνάντηση με τον Γουάνγκ Γι αναρτήθηκε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τη συνεργασία Πεκίνου και Μόσχας να παραμένει στενή τόσο σε διπλωματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
