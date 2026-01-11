Νέος φορέας ακινήτων: Λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φορέας ακινήτων: Λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες

Με βάση το μοντέλο που προωθεί ο υπουργός Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκης, ο φορέας θα αγοράζει την κατοικία πριν ή και μετά από πλειστηριασμό και θα τη μισθώνει στον οφειλέτη για έως 12 χρόνια με κρατική επιδότηση ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς

Νέος φορέας ακινήτων: Λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες
Το καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργεί πλέον και στη χώρα μας ο νέος θεσμός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ενός μηχανισμού που έχει σχεδιαστεί για να δώσει λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε οριστικό αδιέξοδο, ώστε να μη βρεθούν χωρίς στέγη εξαιτίας πλειστηριασμού ή πτώχευσης. Ο νέος «φορέας που σώζει σπίτια» παρεμβαίνει ώστε ο ευάλωτος να παραμένει στην κατοικία του αν όχι πια ως ιδιοκτήτης, τουλάχιστον ως μισθωτής, αλλά με κρατική επιδότηση και με option επαναγοράς της από τον ίδιο.


