Το πόρισμα και οι ξένοι ειδικοί για τα αεροδρόμια, η Μαρία… διαβάζει το κόμμα της (και τους εχθρούς της), η Attica μιλάει με τον Γκριμάλντι, ο έλεγχος της Προοδευτικής

Χαίρετε, αργίες και εορτές τέλος, υπομονή τώρα μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου που είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ευτυχώς έως τότε με βεβαιότητα οι αγρότες θα έχουν… κάποια δουλειά να κάνουν για να μην έχουμε μπλόκα στους δρόμους
Η χθεσινή ημέρα των Φώτων κύλησε ήρεμα, ο απόηχος του σοβαρότατου συμβάντος με τις ηχητικές παρεμβολές των αεροπορικών επικοινωνιών που ανάγκασαν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να κλείσουν το FIR Αθηνών για να μην συμβεί το μοιραίο, παραμένει. Και αυτό, τόσο γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα ούτε γιατί συνέβη, αλλά ούτε και δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αντικατασταθεί ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός των αεροδρομίων. Ο υπουργός Δήμας πήγε προχθές στον Μητσοτάκη και του εξήγησε τι έχει κάνει από την ημέρα που ανέλαβε δηλαδή, περίπου ένα χρόνο πριν και ποιος είναι ο προγραμματισμός για να εκσυγχρονιστεί όλο το δίκτυο, το οποίο έχει περίπου 15 χρόνια να αλλάξει. Ξεκαθαρίζω ότι ο Δήμας, επικαλούμενος τους αρμόδιους συνεχίζει να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ασφαλείας των πτήσεων, αλλά αυτό το ακούσαμε και στα τρένα οπότε, χωρίς να είμαι σε θέση να συγκρίνω λόγω άγνοιας, δεν νομίζω ότι το επιχείρημα είναι αρκούντως πειστικό. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν θα περιμένουμε την κλασική λύση, που δρομολόγησε ο υπουργός για την σταδιακή αντικατάσταση όλων αυτών των πολύπλοκων μηχανισμών και εργαλείων ασφαλείας αεροπορικών επικοινωνιών με διαγωνισμούς, ενστάσεις, Ελεγκτικά Συνέδρια, κ.λπ., ή μήπως, αφού αποφανθεί η αρμόδια Επιτροπή, που διερευνά με κυβερνητική εντολή τα αίτια του μπλακάουτ, πάμε να βάλουμε παντού καινούργια όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάντως, για να κλείσω, ας περιμένουμε να μάθουμε σε περίπου 7-10 ημέρες τι συνέβη από το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αλλά και την Εισαγγελία Αθηνών. Η πηγή μου στο Μ.Μ μού είπε ότι πέραν των Ελλήνων ειδικών το περιστατικό διερευνούν και ξένοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν κατευθείαν στον Μητσοτάκη, που θα πάρει και την απόφαση αναλόγως.
Έτοιμη η Μαρία…
-Πάντως το θέμα της ημέρας είναι άλλο, προχθές το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού, με κάθε επισημότητα ανήγγειλε δια τηλεοπτικής συνέντευξης (Kontra Channel), το νέο της κόμμα. Είπε μάλιστα ότι ένα κόμμα κατεβαίνει για να βγει πρώτο και αυτά τα «…δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ επικεφαλής» που είπε, να με συγχωρείτε αλλά εγώ τα ακούω βερεσέ. Αφού όλο αυτό το δημιούργημα είναι βασισμένο πάνω στην «περσόνα Καρυστιανού», ποιος θα είναι επικεφαλής…η Μαρία η Πενταγιώτισσα; Η Μαρία (η κανονική) την είπε και κανονικά στον Τσίπρα στην ίδια συνέντευξη, του την βγήκε από Αριστερά για το μνημόνιο που υπέγραψε και έτσι άνοιξε την αυλαία του νέου κόμματος για τα καλά. Η συνέντευξη ήταν καλά οργανωμένη υπό την έννοια ότι ρωτήθηκε για αρκετά θέματα της επικαιρότητας και απάνταγε συμβουλευόμενη τις σημειώσεις της, εμφανώς και χωρίς να ξεκλέβει απλώς ματιές. Να δω όταν θα αρχίσει το ξεκατίνιασμα με την Ζωίτσα τι θα γίνει, ποια θα εκφράσει πιο πειστικά στον κόσμο τα κλασικά και διαχρονικά συνθήματα «αλήτες, προδότες, πολιτικοί, να καεί να καεί το μπουρδέλο η Βουλή», κλπ. Τώρα που είπα Τσίπρας, ρώτησα έναν παράγοντα εκδοτικού οίκου πόσα βιβλία πούλησε ο αρχηγός μας έως τώρα και μου είπε 30.000 αντίτυπα εκ των οποίων τα 10.000 τα πήρε μια πηγή, δεν παίρνω όρκο για την πληροφορία.
Το περιστέρι στο Φανάρι
-Από τα Φώτα δεν έχω πολλά ενσταντανέ να σας πω, αλλά το πιο νόστιμο μαθαίνω ότι έγινε στο Φανάρι, όπου είχαν πάει ο Πιέρρ, η Ζαχαράκη και ο πρόεδρος Νίκος, που το έχει παράδοση. Τώρα όλοι αυτοί δεν είχαν πολλές επαφές μεταξύ τους, αλλά κάπου εκεί εμφανίστηκε ένα… περιστέρι. Πρώτα πήγε κι έκατσε στον ώμο του Πιέρρ και μετά πέταξε και έκατσε στο κεφάλι του Ανδρουλάκη. Τώρα εγώ δεν είμαι σαν τη γερόντισσα της Καρυστιανού να ερμηνεύω οιωνούς, αλλά αυτό κάτι σήμαινε.
Η αστυνομική προετοιμασία
-Σήμερα μετά τις 10:00 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το αγροτικό πακέτο και μετά ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το… μαστίγιο στους αγρότες, αν δεν πάρουν κάποια απόφαση-έκπληξη της τελευταίας στιγμής για συζήτηση με την κυβέρνηση στη βάση των εξαγγελιών. Επειδή πάντως θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα, καταλαβαίνω ότι θα πάει ξανά μια βόλτα από το Μ.Μ ο Χρυσοχοΐδης για τον αστυνομικό σχεδιασμό από εδώ και πέρα, μιας και οι αγρότες θέλουν να κλείσουν τα πάντα και η κυβέρνηση δεν μπορεί να τους απειλεί απλά με διοικητικά πρόστιμα.
Οι προβληματικοί δίαυλοι με τους αγρότες
-Πάντως, για να τα λέμε όλα και σε αυτή την κρίση διαψεύστηκαν οι αισιόδοξοι του Μαξίμου και οι θιασώτες της γραμμής «λάου-λάου» που σας είχα γράψει πριν από εβδομάδες. Και αυτό, γιατί αυτή τη φορά οι αγρότες ήταν του σκληρού δόγματος και μάλιστα σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι συνδικαλιστές της ΝΔ. Πάντως, για να καταλάβετε την παπάτζα που παίζεται, εδώ και μέρες ο υπουργός Τσιάρας έχει ανοιχτή γραμμή με τον αγροτοσυνδικαλιστή του ΚΚΕ Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος όλο λέει στο off ότι πρέπει οι αγρότες να πάνε σε διάλογο και όταν έρχεται η ώρα των συσκέψεων στα μπλόκα τάσσεται υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.
Σύσκεψη για το Μεταναστευτικό
-Να σας πω ότι την περασμένη Δευτέρα έγινε μια μεγάλη και σοβαρή σύσκεψη για το μεταναστευτικό στο Μαξίμου, καθώς οι ροές μπορεί να είναι λιγότερες από πέρυσι, αλλά για Δεκέμβριο είναι πολλές και αποκλειστικά εστιασμένες στην Κρήτη. Στο Μ.Μ βρέθηκαν Γεραπετρίτης, Πλεύρης, Κικίλιας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης, ο διοικητής της ΕΥΠ Δεμίρης και ο αρχηγός του Λιμενικού Κοντιζάς και συζητήθηκαν όλα τα επιχειρησιακά και διπλωματικά δεδομένα, καθώς θεωρείται σαφές ότι οι Λίβυοι κάνουν «παιχνίδι», όποτε βρίσκουν καιρικό άνοιγμα. Να σας πω ότι το πολύ ως τον Μάιο θα είναι έτοιμα τα δύο κλειστά κέντρα κράτησης μεταναστών σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ προοδευτικά θα τρέξει και ο σχεδιασμός για μια μεγάλη δομή, στα πρότυπα αυτών, στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.
Πλησίασαν τον Γκριμάλντι για την Αttica Group
Πηγή: newmoney.gr
