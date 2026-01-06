Κώστας Γεράρδος (Πλαίσιο): Νέος κύκλος επενδύσεων σε τεχνολογία, logistics και φυσικό δίκτυο
Κώστας Γεράρδος (Πλαίσιο): Νέος κύκλος επενδύσεων σε τεχνολογία, logistics και φυσικό δίκτυο
Για το 2026 πέρα από το κατάστημα του Περιστερίου, το Πλαίσιο έχει πλάνο για άλλα 2-3 νέα σημεία, με το βάρος να μεταφέρεται εκτός Αττικής
Με ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο που ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το Πλαίσιο μπαίνει στο 2026 έχοντας ανοίξει ταυτόχρονα μέτωπα σε τεχνολογία, φυσικό δίκτυο και υποδομές, επενδύοντας στη θωράκιση του επιχειρηματικού του μοντέλου για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
Οπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Γεράρδος, το 2025 έκλεισε με θετικό αποτύπωμα για τον όμιλο, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην καρδιά μιας απαιτητικής επενδυτικής περιόδου: «Ηταν μία χρονιά κατά την οποία καταφέραμε να κινηθούμε θετικά τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας και θέσαμε σε λειτουργία όλα τα μεγάλα projects στην ψηφιακή μας υποδομή για τα οποία επενδύουμε. Καταρχάς λανσάραμε την καινούρια e-commerce πλατφόρμα τόσο στο Plaisio Pro όσο και στο plaisio.gr τον περασμένο Νοέμβριο, το οποίο πάει εξαιρετικά καλά. Μετά έχουμε βάλει μπροστά το S/4HANA που είναι το καινούριο ERP, η μετεξέλιξη του SAP. Είναι ένα τεράστιο project! Εχουμε υπογράψει και κάνουμε τώρα το κομμάτι του blueprint», εξηγεί, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια οριζόντια αλλαγή που αφορά όλα τα τμήματα του Ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Γεράρδος, το 2025 έκλεισε με θετικό αποτύπωμα για τον όμιλο, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην καρδιά μιας απαιτητικής επενδυτικής περιόδου: «Ηταν μία χρονιά κατά την οποία καταφέραμε να κινηθούμε θετικά τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας και θέσαμε σε λειτουργία όλα τα μεγάλα projects στην ψηφιακή μας υποδομή για τα οποία επενδύουμε. Καταρχάς λανσάραμε την καινούρια e-commerce πλατφόρμα τόσο στο Plaisio Pro όσο και στο plaisio.gr τον περασμένο Νοέμβριο, το οποίο πάει εξαιρετικά καλά. Μετά έχουμε βάλει μπροστά το S/4HANA που είναι το καινούριο ERP, η μετεξέλιξη του SAP. Είναι ένα τεράστιο project! Εχουμε υπογράψει και κάνουμε τώρα το κομμάτι του blueprint», εξηγεί, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια οριζόντια αλλαγή που αφορά όλα τα τμήματα του Ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα