H γενιά των Singles: Γιατί οι εργένηδες γύρω μας είναι περισσότεροι από ποτέ
H γενιά των Singles: Γιατί οι εργένηδες γύρω μας είναι περισσότεροι από ποτέ
Από την κοινωνική επιταγή του γάμου στη συνειδητή επιλογή της μοναχικότητας και στα οφέλη που τη συνοδεύουν
Εφαρμογές, φίλοι, ακόμα και γραφεία συνοικεσίων: Οι επιλογές για να βρει κανείς σύντροφο σήμερα είναι περισσότερες από ποτέ. Γιατί, λοιπόν, παρά τις διαφορετικές… πηγές αναζήτησης το ποσοστό όσων παραμένουν μόνοι αυξάνεται παγκοσμίως; Τις προηγούμενες δεκαετίες ο γάμος δεν βρισκόταν απλώς στα πλαίσια της κοινωνικής νόρμας, αλλά ήταν αναγκαίος κυρίως για τις γυναίκες. Η περιορισμένη πρόσβαση στη μόρφωση, η χαμηλή κοινωνική θέση και η οικονομική εξάρτηση τις οδηγούσαν στον γάμο ως λύση στο αδιέξοδο.
Σήμερα, ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο γάμος δεν θεωρείται απαραίτητος, με τους εργένηδες να βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τον Economist, υπάρχουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια περισσότεροι εργένηδες σε σύγκριση με το 2017.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σήμερα, ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο γάμος δεν θεωρείται απαραίτητος, με τους εργένηδες να βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τον Economist, υπάρχουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια περισσότεροι εργένηδες σε σύγκριση με το 2017.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα