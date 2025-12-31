The Loop: Το τούνελ των 93 χιλιομέτρων που φέρνει επανάσταση στη μετακίνηση

Ένα τούνελ με κλιματισμό και χώρους πρασίνου θα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μετακινούνται άνετα στην πόλη, περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο