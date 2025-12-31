The Loop: Το τούνελ των 93 χιλιομέτρων που φέρνει επανάσταση στη μετακίνηση
Ένα τούνελ με κλιματισμό και χώρους πρασίνου θα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μετακινούνται άνετα στην πόλη, περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο
Μπορούν 3 εκατομμύρια άνθρωποι να διανύσουν απόσταση 93 χιλιομέτρων περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο σε μία πόλη που η υψηλότερη θερμοκρασία αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου, χωρίς η προσπάθεια να μετατρέπεται σε επικίνδυνη αποστολή; Ναι, στο Ντουμπάι -σε λίγα χρόνια- θα μπορούν.
Στη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια, γνωστή για τη χλιδή και τους ουρανοξύστες, κατασκευάζεται ένα τεράστιο υπέργειο τούνελ, το οποίο θα επιτρέπει τη μετακίνηση με τα πόδια ή το ποδήλατο όλο το χρόνο, καθώς θα είναι κλιματιζόμενο. Με ειδικές λωρίδες, χώρους πρασίνου και αξιοποίηση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, το έργο θα συνδέει πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους σε όλη την πόλη, στο πλαίσιο της ιδέας των «πόλεων 15 λεπτών», στις οποίες οι κάτοικοι καλύπτουν τις περισσότερες καθημερινές ανάγκες τους σε διάστημα ενός τετάρτου.
