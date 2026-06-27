Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
SPORTS
Μπάλσα Πόποβιτς Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς

Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
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Στην Ελλάδα έφτασε ο το απόγευμα του Σαββάτου ο Μπάλσα Πόποβιτς. 

Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικά τεστ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORT24 (@sport24)



Μιλώντας στο αεροδρόμιο σημείωσε μεταξύ άλλων:  «Στόχος είναι να πάρουμε το νταμπλ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να δω τον κόσμο του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης».

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
3 ΣΧΟΛΙΑ

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