Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για υπογραφές ο Μπάλσα Πόποβιτς
Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό
Στην Ελλάδα έφτασε ο το απόγευμα του Σαββάτου ο Μπάλσα Πόποβιτς.
Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικά τεστ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
Μιλώντας στο αεροδρόμιο σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος είναι να πάρουμε το νταμπλ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να δω τον κόσμο του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης».
Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικά τεστ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
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Μιλώντας στο αεροδρόμιο σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος είναι να πάρουμε το νταμπλ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να δω τον κόσμο του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης».
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