Η ανάρτηση Σκέρτσου για τον κυβερνητικό απολογισμό: 7 χρόνια μετά είναι ευκαιρία να ξανασυστηθούμε, η Ελλάδα αλλάζει και προχωράει μπροστά

Ο εκσυγχρονισμός του κράτους δεν έχει ημερομηνία λήξης, σε κάθε περίπτωση το ποτήρι είναι μισογεμάτο, η Ελλάδα αλλάζει και προχωράει μπροστά, αναφέρει σε ανάρτησή του για τον κυβερνητικό απολογισμό ο υπουργός Επικρατείας