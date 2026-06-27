Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία και το ανοιχτό στοίχημα του 25%

Τα 30 δισ. ευρώ εξοπλισμών, νέες επενδύσεις από METLEN και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μάχη για τη θεσμοθέτηση της ελληνικής συμμετοχής 25% και ο «Ελληνικός Θόλος» που περνά πάει προς τελική υπογραφή