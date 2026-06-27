Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία και το ανοιχτό στοίχημα του 25%
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία και το ανοιχτό στοίχημα του 25%
Τα 30 δισ. ευρώ εξοπλισμών, νέες επενδύσεις από METLEN και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μάχη για τη θεσμοθέτηση της ελληνικής συμμετοχής 25% και ο «Ελληνικός Θόλος» που περνά πάει προς τελική υπογραφή
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία βρίσκεται ίσως μπροστά στη μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών. Το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 30 δισ. ευρώ, η ευρωπαϊκή στροφή στην άμυνα με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία και οι νέες επενδύσεις ελληνικών ομίλων δημιουργούν για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανική βάση.
Το αν αυτή η ευκαιρία θα αξιοποιηθεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη θεσμοθέτηση της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής 25% και από την εφαρμογή της στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, με πρώτο τον «Ελληνικό Θόλο».
Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών απέδειξαν ότι οι ελληνικές εταιρείες όχι μόνο επιθυμούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά διαθέτουν και τις απαραίτητες δυνατότητες. Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας δεν είναι δεδομένη. Οι παράγοντες και φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι πλέον απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική, στενή συνεργασία μεταξύ κράτους, Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διαρκής επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Παράλληλα, η ελληνική παρουσία δεν περιορίστηκε στο εθνικό περίπτερο. Σημαντικές εταιρείες συμμετείχαν με αυτόνομα περίπτερα, πραγματοποιώντας επαφές με κυβερνητικές αντιπροσωπείες, μεγάλους διεθνείς ομίλους και φορείς προμηθειών.
Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες ανακοινώσεις των ομίλων METLEN και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές αμυντικές εταιρείες, αλλά προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών βιομηχανικών ομίλων.
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Το αν αυτή η ευκαιρία θα αξιοποιηθεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη θεσμοθέτηση της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής 25% και από την εφαρμογή της στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, με πρώτο τον «Ελληνικό Θόλο».
Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών απέδειξαν ότι οι ελληνικές εταιρείες όχι μόνο επιθυμούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά διαθέτουν και τις απαραίτητες δυνατότητες. Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας δεν είναι δεδομένη. Οι παράγοντες και φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι πλέον απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική, στενή συνεργασία μεταξύ κράτους, Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διαρκής επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Παράλληλα, η ελληνική παρουσία δεν περιορίστηκε στο εθνικό περίπτερο. Σημαντικές εταιρείες συμμετείχαν με αυτόνομα περίπτερα, πραγματοποιώντας επαφές με κυβερνητικές αντιπροσωπείες, μεγάλους διεθνείς ομίλους και φορείς προμηθειών.
Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες ανακοινώσεις των ομίλων METLEN και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές αμυντικές εταιρείες, αλλά προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών βιομηχανικών ομίλων.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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