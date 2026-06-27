Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ελουστόντο για να τελειώσει τη μεταγραφή του
ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ελουστόντο για να τελειώσει τη μεταγραφή του
Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει με τον Δικέφαλο και αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους
Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός όπως όλα δείχνουν θα είναι η πρώτη μεταγραφή στην εποχή Λίσι στον ΠΑΟΚ.
Ο Αρίτζ Ελουστόντο βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο, που έχει... ξεμείνει με μοναδικούς κεντρικούς αμυντικούς τον Μιχαηλίδη και τον νεαρό Μπαταούλα.
Ο Ελουστόντο έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Σοσιεδάδ από την οποία αναδείχθηκε και πέρασε όλη του την καριέρα κατακτώντας φέτος το Κύπελλο Ισπανίας.
Ο ύψους 1.80 δεξιοπόδαρος στόπερ είχε προτάσεις από ορισμένους συλλόγους της πατρίδας του, αλλά προτίμησε τον ΠΑΟΚ με στόχο να παίξει και στην Ευρώπη, ενώ με τη Σοσιεδάδ είχε συνολικά 313 συμμετοχές με 12 γκολ κι 11 ασίστ.
Στις 30/1/25, μάλιστα, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League, όντας βασικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στη νίκη της ομάδας του με 2-0.
Ο Ελουστόντο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και θα είναι παρών στην έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
Ο Αρίτζ Ελουστόντο βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο, που έχει... ξεμείνει με μοναδικούς κεντρικούς αμυντικούς τον Μιχαηλίδη και τον νεαρό Μπαταούλα.
Ο Ελουστόντο έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Σοσιεδάδ από την οποία αναδείχθηκε και πέρασε όλη του την καριέρα κατακτώντας φέτος το Κύπελλο Ισπανίας.
Ο ύψους 1.80 δεξιοπόδαρος στόπερ είχε προτάσεις από ορισμένους συλλόγους της πατρίδας του, αλλά προτίμησε τον ΠΑΟΚ με στόχο να παίξει και στην Ευρώπη, ενώ με τη Σοσιεδάδ είχε συνολικά 313 συμμετοχές με 12 γκολ κι 11 ασίστ.
Στις 30/1/25, μάλιστα, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League, όντας βασικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στη νίκη της ομάδας του με 2-0.
Ο Ελουστόντο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και θα είναι παρών στην έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα