Χρηματιστήριο: Διατηρείται στα υψηλά 16ετίας δύο «στροφές» πριν την ολοκλήρωση του 2025
Rebound και επαναφορά στα επίπεδα Μαρτίου 2010 - Σήμερα η αποκοπή προσωρινού μερίσματος της Trade Estates
Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο μετά την χθεσινή πτώση, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει εκ νέου τα πολυετή ρεκόρ. Σημειώνεται ότι το υψηλό έτους εντοπίζεται στις 2.127,79 μονάδες (23/12), ενώ ακολουθούν οι 2.137,37 μονάδες της 29ης Μαρτίου 2010.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,35% και διαπραγματεύεται στις 2.131 μονάδες. Σε περίπου 6 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.125,09 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.131,22 μονάδες.
«Φρένο» έβαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών στο τετραήμερο ράλι που είχε οδηγήσει τον ΓΔ στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων σχεδόν 16 ετών (Μάρτιος 2010). Οι τράπεζες και ορισμένα blue chips διόρθωσαν, αλλά υπήρχαν και ορισμένα «χαρτιά» που διατήρησαν τη δυναμική τους, καταγράφοντας μάλιστα νέα ρεκόρ. Με δύο «στροφές» να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, το ΧΑ κερδίζει περίπου +2% τον Δεκέμβριο και πάνω από +44% φέτος.
