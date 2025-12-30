Πώς φτιάχνεις μια αεροπορική εταιρεία με μηδέν λεφτά – To ιστορικό κόλπο του Ρίτσαρντ Μπράνσον
Πώς φτιάχνεις μια αεροπορική εταιρεία με μηδέν λεφτά – To ιστορικό κόλπο του Ρίτσαρντ Μπράνσον
Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον απογείωσε τη Virgin Atlantic χωρίς να ρισκάρει ούτε ένα δολάριο
Ήταν καλοκαίρι του 1984 όταν ένας νεαρός επιχειρηματίας, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, με φήμη στον χώρο της δισκογραφίας βρέθηκε να περιμένει απογοητευμένος σε ένα αεροδρόμιο. Η πτήση που είχε κλείσει από τη Νέα Υόρκη για τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους στην Καραϊβική είχε μόλις ακυρωθεί. Αυτή η καθυστέρηση στους περισσότερους θα προκαλούσε απλώς βαρεμάρα. για πολλούς θα ήταν απλώς μια βαρετή καθυστέρηση. Για τον Μπράνσον, όμως, ήταν το “κλικ” που άλλαξε την ιστορία της αεροπλοΐας.
Από απελπισία σε μια επιχειρηματική πρόκληση
Αντί να αρχίσει τα παράπονα, ο Μπράνσον έκανε κάτι πολύ πιο πρακτικό: Νοίκιασε ένα αεροσκάφος. Για να μην το πληρώσει μόνος του, όμως, πήρε έναν μαρκαδόρο και έναν πίνακα, έγραψε πάνω του: «Virgin Airways – 39 δολάρια το εισιτήριο» κι άρχισε να περιδιαβαίνει τους χώρους του αεροδρομίου. Οι θέσεις πουλήθηκαν, φυσικά, σαν ζεστό ψωμί κι ο Μπράνσον όχι μόνο δεν έχασε, αλλά έβγαλε και κέρδος από αυτή την ιδέα. Έτσι γεννήθηκε κάτι μεγαλύτερο. Μια νέα αεροπορική εταιρεία.
