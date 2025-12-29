ΚΕΑΟ: Στα 50,6 δισ. αυξήθηκε το συνολικό χρέος παρότι οι κύριες οφειλές μειώθηκαν

Ο ρυθμός αύξησης του χρέους κυμαίνεται από 300 έως 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση – Το 70% των οφειλετών έχει οφειλή έως 15.000 ευρώ

ΚΕΑΟ, αλλά τα πρόσθετα τέλη «φούντωσαν» για μία ακόμη φορά το χρέος (κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα να έχει εκτοξευτεί στα 50,6 δισ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς.



Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΚΕΑΟ για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 η κύρια οφειλή στο τρίμηνο παρουσίασε μείωση ύψους 5.759.831 ευρώ και το συνολικό ποσό των ενταγμένων οφειλών ήταν 32.333.452.811 € (22.182.687.799 € κύρια οφειλή και 10.150.765.013 € πρόσθετα τέλη).



πρόσθετων τελών, ακολούθησε και πάλι ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στα 50.682.612.587 € (τρέχον υπόλοιπο, εκ των οποίων 29.843.270.715 € κύρια οφειλή και 20.839.341.872 € πρόσθετα τέλη). Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/06/2025 ήταν 50.292.414.543 €, ενώ στο επόμενο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 390.198.044 €.



Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση των πρόσθετων τελών κατά 395.957.875 €.



Ουσιαστικά, ο ρυθμός αύξησης του χρέους κυμαίνεται από 300 έως 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολο τον περιορισμό του. Το γεγονός ότι είναι δεκάδες χιλιάδες οι μικρομεσαίοι οφειλέτες με χρέος έως 30.000 ευρώ δείχνει επίσης τη δυσκολία, έως και αδυναμία, αποπληρωμής.



Το 70% των οφειλετών έχει οφειλή έως 15.000 ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 1.464.877 οφειλέτες (70,05% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας.



Το 87,31% των οφειλετών (1.825.923 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας.



Αντίστοιχα, μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 96.217 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 έως 100.000 € (13,39% του τρέχοντος υπολοίπου).



Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. € (2.904 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,23% του υπολοίπου οφειλών).



Από την άλλη πλευρά, οι εισπράξεις δεν είναι καθόλου αμελητέες, αφού στο τρίμηνο οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ, συνιστώντας νέο ρεκόρ από καταβολής του ΚΕΑΟ. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο, β’ τρίμηνο, είχαν εισπραχθεί 466,7 εκατ. ευρώ, άρα η πορεία εσόδων είναι ανοδική. Αυτό όμως δεν αρκεί για να περιοριστεί το σύνολο του χρέους, που για ένα ακόμη τρίμηνο συνέχισε να κινείται ανοδικά.



Εντός του τρίτου τριμήνου του 2025 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 32.859 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.196 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 124 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 139 οφειλέτες από τον τ. ΕΤΑΑ, 518 οφειλέτες από τον τ. ΕΤΕΑΕΠ, 52 οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ και 73 οφειλέτες από φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά, στο τρίτο τρίμηνο του 2025 εντάχθηκαν 49.961 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 33.337.522 € (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).



Μεγάλη πληγή παραμένουν τα παλιά χρέη, τα λεγόμενα ανεπίδεκτα είσπραξης, που φτάνουν τα 11 δισ. ευρώ. Το ΚΕΑΟ πάντως βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης των παλιών χρεών, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, δεν αποκλείεται το χρέος να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οφειλές για την εισπραξιμότητα των οποίων έχουν επανειλημμένα ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια.



Την ίδια ώρα αναμένεται η ένταξη ιδιωτικών εταιρειών στο ΚΕΑΟ που θα αναλάβουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ο σχετικός διαγωνισμός, που έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του φθινοπώρου, έχει καθυστερήσει και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους. Σε κάθε περίπτωση, e-ΕΦΚΑ και Υπουργείο Εργασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι όποιοι ιδιώτες προστεθούν στο υπάρχον προσωπικό δεν θα λειτουργούν ως εισπρακτικές εταιρείες, ασκώντας πίεση στους οφειλέτες. Θα επιδιωχθεί να υπάρξει καλύτερη καταγραφή και ταξινόμηση του χρέους ανά οφειλέτη, με σκοπό να δοθούν κίνητρα εξόφλησης που, ανά περίπτωση, θα βοηθούν στην ταχύτερη αποπληρωμή του.

Μαίρη Λαμπαδίτη 29.12.2025, 16:21