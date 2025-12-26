Το ρολόι που έγινε φαντασίωση της Γενιάς Z
Το ρολόι που έγινε φαντασίωση της Γενιάς Z
Ενα ρολόι της Cartier έχει μετατραπεί στο απόλυτο “it” watch μιας γενιάς με συμμάχους την Taylor Swift, τη Sofia Coppola και μια νέα αντίληψη για το τι σημαίνει πραγματικά luxury
Στον κόσμο των πολυτελών ρολογιών, οι προτιμήσεις αλλάζουν. Για δεκαετίες, τα ογκώδη, αθλητικά ρολόγια, σαν αυτά που έκαναν δημοφιλή μάρκες όπως η Rolex, κυριαρχούσαν στην αγορά. Ωστόσο, μια νέα γενιά αγοραστών φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Μεταξύ αυτών, η Cartier, η οποία έχει αναδειχθεί όχι μόνο ως ανταγωνιστής, αλλά ως η μάρκα ρολογιών που τραβά την προσοχή της Γενιάς Z. Τα διαχρονικά της σχέδια και η βαθιά πολιτιστική της απήχηση έχουν βοηθήσει την Cartier να γίνει το «it» ρολόι της στιγμής, εν μέρει χάρη στις εμφανίσεις διασημοτήτων, μεταξύ αυτών και της Taylor Swift, τις αλλαγές στην αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιμετωπίζουν σήμερα την πολυτέλεια.
