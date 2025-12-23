Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η πίστωση της προκαταβολής, πόσα μπαίνουν στους λογαριασμούς και ποιοι πληρώνονται

Πάνω από 1 εκατ. δικαιούχοι πληρώνονται σήμερα - Στο 60% η προκαταβολή για τους παλαιούς, στο 50% για τους νέους - Ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ