ΕΥΔΑΠ: Πάνω από €400 εκατ. φέρνει η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής από αρχές του 2026
Το mega project του αγωγού ύδρευσης, που θα ξεκινά από το διυλιστήριο Γαλατσίου και θα καταλήγει στο Ελληνικό, ο εναλλακτικός αποχετευτικός αγωγός επί της Λεωφόρος Βουλιαγμένης και τα 1.800.000 υδρόμετρα
Με καθυστέρηση 17 ετών προχωρά η πρώτη ουσιαστική αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξήσεις στην ύδρευση και την αποχέτευση από τις αρχές του 2026. Η νέα τιμολογιακή πολιτική, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για ένα δεκαήμερο με στόχο να εγκριθεί πριν τα τέλη του έτους, αφορά νοικοκυριά, επαγγελματίες, βιομηχανία, δημόσιο και δήμους και στοχεύει στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, η αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα αποφέρει πρόσθετα ετήσια έσοδα άνω των 70 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ σε βάθος πενταετίας τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Οι αυξήσεις που προτείνει η εταιρεία εντάσσονται στο πλαίσιο του επιτρεπόμενου εσόδου δηλαδή του ρυθμιζόμενου πλαισίου που εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ και καθορίζει το ύψος των εσόδων που μπορεί να ανακτά.
Η νέα τιμολογιακή πολιτική προτείνει μια μηνιαία επιβάρυνση για τον καταναλωτή ύψους 2,48 ευρώ με ΦΠΑ (ήτοι 7,44 ευρώ ανά τριμηνιαίο λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ) κατόπιν αύξησης από 1 ευρώ στα πάγια της ύδρευσης και της αποχέτευσης- και αύξησης άνω του 32% στην κατανάλωση νερού των επαγγελματικών τιμολογίων, του δημοσίου και των δήμων. Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι η αύξηση αυτή αποτελεί και ένα κίνητρο για τους οργανισμούς να περιορίσουν την κατανάλωση.
Το ρυθμιστικό περιβάλλον
Όπως εξήγησε χθες σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος Χάρης Σαχίνης, ακόμη και μετά τις αυξήσεις η εταιρεία έχει το χαμηλότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη, το οποίο θα μείνει σταθερό έως το 2029.
Με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα νερά, το επιτρεπόμενο έσοδο αποτελεί το ποσό που οφείλει να εισπράττει η εταιρεία από τους καταναλωτές ώστε να καλύπτει το πραγματικό κόστος λειτουργίας της, τις αποσβέσεις και ταυτόχρονα να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της αλλά και να έχει μία εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης δηλαδή για τα έργα που υλοποιεί ή έχει υλοποιήσει.
Ο κ. Σαχίνης τόνισε ότι όλα τα λειτουργικά κόστη και οι επενδύσεις της εταιρείας ελέγχονται εξονυχιστικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ώστε να ενσωματώνονται στα τιμολόγια μόνο εκείνα που έχουν σαφή ανταποδοτικό χαρακτήρα για τον πολίτη, διασφαλίζοντας κοινωνικά δίκαιες και προσιτές χρεώσεις.
