ΕΥΔΑΠ: Πάνω από €400 εκατ. φέρνει η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής από αρχές του 2026

Το mega project του αγωγού ύδρευσης, που θα ξεκινά από το διυλιστήριο Γαλατσίου και θα καταλήγει στο Ελληνικό, ο εναλλακτικός αποχετευτικός αγωγός επί της Λεωφόρος Βουλιαγμένης και τα 1.800.000 υδρόμετρα