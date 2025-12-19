Αυξήσεις από την ΕΥΔΑΠ το 2026: Στα 2 ευρώ το πάγιο ύδρευσης, επιβάλλεται νέο τέλος αποχέτευσης

Αμετάβλητη η τιμή ανά κυβικό για τα νοικοκυριά, διψήφιες οι αυξήσεις σε επαγγελματικά και βιομηχανικά τιμολόγια αλλά και στα τιμολόγια για το δημόσιο και τους δήμους - Τι προβλέπει η εισήγηση της εταιρείας προς την ΡΑΑΕΥ για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029





Αν και η τιμή του νερού για τα νοικοκυριά παραμένει αμετάβλητη ανά κυβικό μέτρο, από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν μέσω αυξημένων παγίων, ενώ σημαντικές αναπροσαρμογές υιοθετούνται στα επαγγελματικά, βιομηχανικά και δημοτικά τιμολόγια.



Πάγια και νέες χρεώσεις από το 2026 Η συνολική επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό από τις αυξήσεις στα πάγια ανέρχεται σε 24 ευρώ κάθε χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί στο διπλασιασμό του παγίου στην ύδρευση στα 2 ευρώ από 1 ευρώ που είναι σήμερα και στο 1 ευρώ στην αποχέτευση. Υπολογίζοντας ότι η ΕΥΔΑΠ έχει 2.400.000 παροχές στην ύδρευση και περί τα 2.000.000 στην αποχέτευση εκτιμάται ότι μόνο από τις πάγιες χρεώσεις σε ετήσια βάση θα έχει έσοδα ύψους 52,8 εκατ.



Από τις χρεώσεις παγίου στην ύδρευση και αποχέτευση εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή είναι μικρή καθώς υπολογίζεται περί τις 6.000 παροχές.



Στις λοιπές κατηγορίες καταναλωτών οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες και αφορούν άμεσα την τιμή του νερού. Στα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια, η χρέωση αυξάνεται από 0,83 σε 1,10 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για κατανάλωση έως 1.000 κυβικά μέτρα τον μήνα σημειώνοντας αύξηση 32,5%. Αντίστοιχα από 0,98 σε 1,30 ευρώ αναπροσαρμόζεται η κατανάλωση άνω των 1.000 κυβικών παρουσιάζοντας αύξηση 32,7% καθώς και τα τιμολόγιο για το δημόσιο, τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αντίστοιχα στο ειδικό τιμολόγιο ενίσχυσης δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων που αφορά το νερό που πουλάει η ΕΥΔΑΠ στους δήμους η χρέωση αυξάνεται από 0,48 σε 0,65 ευρώ ανά κυβικό μέτρο σημειώνοντας αύξηση 35,4%.



Επενδύσεις, χρηματοοικονομικό κόστος

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εισήγησης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, η ΕΥΔΑΠ προσδιορίζει το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος της πενταετίας 2025–2029, το οποίο ξεκινά από περίπου 384 εκατ. ευρώ το 2025 και αυξάνεται στα 427 εκατ. ευρώ το 2029. Το λειτουργικό κόστος παραμένει σχετικά σταθερό, κινούμενο γύρω από τα 292–300 εκατ. ευρώ ετησίως.



Σύμφωνα με την επιχείρηση, η εξομάλυνση των τιμών ενέργειας λειτουργεί ως βασικός παράγοντας συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, συντήρηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και σε πρόσθετες δαπάνες υποστήριξης από τρίτους.



Τα κόστη που αφαιρούνται

Στο λειτουργικό κόστος δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Ειδικότερα, έχουν εξαιρεθεί τα κόστη για τη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος που παρέχεται προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ (περί τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως), καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας των υδροηλεκτρικών σταθμών (περί τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως).



Επιπλέον, κατόπιν μακράς ανταλλαγής στοιχείων με τη ΡΑΑΕΥ, έχουν εξαιρεθεί τα κόστη κατά αποκοπή εργασιών (10,3–11,1 εκατ. ευρώ ετησίως), τα τέλη λυμάτων (περί τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως) και επιμέρους παροχές προσωπικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απάντηση της Ρυθμιστικής Αρχής επί της επιστολής της ΕΥΔΑΠ που εστάλη τον περασμένο Νοέμβριο σχετικά με την ανάκτηση κόστους στα νέα τιμολόγια.



Το WACC Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους παίζει η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, για την οποία η εταιρεία ζητά την αναγνώριση WACC 6,96%.



Στην εισήγησή της προς την ΡΑΑΕΥ η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι για το WACC αυτό λαμβάνονται υπόψη πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με το κόστος των δανειακών και ιδίων κεφαλαίων καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας.



Με το ποσοστό αυτό, η ετήσια απόδοση αυξάνεται από 48,5 εκατ. ευρώ το 2025 σε 75,5 εκατ. ευρώ το 2029, καθώς η ρυθμιζόμενη κεφαλαιακή βάση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου.



Η διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης συνδέεται με επενδυτικό πρόγραμμα μικτού προϋπολογισμού άνω των 1,3 δισ. ευρώ για την πενταετία, που καλύπτει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αναβαθμίσεις δικτύων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ψηφιακές υποδομές, ενεργειακές παρεμβάσεις και κτιριακά έργα. Μετά την αφαίρεση εργολαβικών εκπτώσεων και επιχορηγήσεων, το καθαρό κόστος που βαρύνει την ΕΥΔΑΠ διαμορφώνεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια, χωρίς πρόβλεψη νέου δανεισμού.

Μαριάννα Τζάννε 19.12.2025, 07:50