Στις 18 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων
Στις 18 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής

Στις 18 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων
Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων.

Όπως ανακοινώθηκε, το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και αφορά 87.286 δικαιούχους.

Το δωρόσημο οικοδόμων αποτελεί υποχρεωτική εισφορά που αφορά τους εργαζόμενους στον οικοδομικό κλάδο και σχετίζεται με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, του Δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Σε αντίθεση με άλλους κλάδους, τα ποσά αυτά δεν καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη, αλλά μέσω του ΕΦΚΑ, ο οποίος συγκεντρώνει τις εισφορές και τις αποδίδει στους δικαιούχους στις προβλεπόμενες χρονικές περιόδους.

Το σύστημα του δωρόσημου έχει θεσπιστεί λόγω της φύσης της οικοδομικής εργασίας, όπου η απασχόληση είναι συχνά εποχική ή περιστασιακή και οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότες μέσα στο έτος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι οικοδόμοι λαμβάνουν τα δώρα και το επίδομα αδείας που δικαιούνται, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή τον αριθμό των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν.
