Ποιοι πάνε ταμείο αυτήν την εβδομάδα - Όλες οι πληρωμές για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές





Στις 17 Δεκεμβρίου τον κύκλο των πληρωμών ανοίγει η ΔΥΠΑ με την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους ανέργους και την προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας. Ειδικότερα θα καταβληθούν εκτός από το επίδομα ,η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων καθώς και το επίδομα μητρότητας και γονικής άδειας.







Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.



Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 Οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται νωρίτερα και θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Τις αυξημένες συντάξεις θα μπορούν να εισπράξουν 2.5 εκ. συνταξιούχοι από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου ( από τα ΑΤΜ).







Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ( από το απόγευμα της Παρασκευής στα ΑΤΜ) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.



Επιδόματα Με νομοθετική ρύθμιση δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.



Κλείσιμο



Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:



- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι



- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι



Εβδομάδα πληρωμών πριν από τα Χριστούγεννα, η τρέχουσα καθώς στη σειρά για πληρωμές και δώρα μπαίνουν συνταξιούχοι, δικαιούχοι επιδομάτων και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.Στις 17 Δεκεμβρίου τον κύκλο των πληρωμών ανοίγει ημε την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους ανέργους και την προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας. Ειδικότερα θα καταβληθούν εκτός από το επίδομα ,η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων καθώς και το επίδομα μητρότητας και γονικής άδειας.Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.Οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται νωρίτερα και θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Τις αυξημένες συντάξεις θα μπορούν να εισπράξουν 2.5 εκ. συνταξιούχοι από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου ( από τα ΑΤΜ).Ειδικότερα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ( από το απόγευμα της Παρασκευής στα ΑΤΜ) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.Με νομοθετική ρύθμιση δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.Για φέτος η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η 22η Δεκεμβρίου 2025, και θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι



- Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι



- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι



- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι



- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι



- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι



- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι



- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι



- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι



- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι



Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.



Δώρο Χριστουγέννων Δώρο Χριστουγέννων . Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα επειδή η 21η Δεκεμβρίου, που σύμφωνα με το νόμο είναι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Δώρου πέφτει Κυριακή και η 20η Δεκεμβρίου Σάββατο, το δώρο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με τη δυνατότητα, φυσικά, να δοθεί νωρίτερα.



To δώρο για το μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα ανέρχεται μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας, στα 916.67 ευρώ ενώ ο υπάλληλος που αμείβεται με 1000 ευρώ θα λάβει 1041.67.



Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.



Το δώρο Χριστουγέννων οφείλεται ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος (π.χ. με διατακτικές για σούπερ μάρκετ) αλλά μόνο σε χρήμα (με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου).



Η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν να υποβάλουν μήνυση είτε μέσω δικηγόρου είτε μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας είτε απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.



Μαίρη Λαμπαδίτη 15.12.2025, 07:30