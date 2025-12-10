Συνέντευξη – Ηλίας Κοκοτός: “Ετοιμάζουμε επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ στην Ελούντα”
Από το πλήγμα της ρωσικής αγοράς στην εντυπωσιακή αναστροφή με επίκεντρο τις ΗΠΑ, η δεύτερη γενιά ανασχεδιάζει την ταυτότητα της ελληνικής πολυτελούς φιλοξενίας
Στην Κρήτη λένε πως οι μεγάλοι τόποι ορίζονται από τους ανθρώπους που τους οραματίστηκαν όταν εκεί υπήρχαν μόνο «θάμνοι και πρόβατα». Λίγους μήνες μετά την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού, του ανθρώπου που έβαλε την Ελούντα στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτέλειας, ο γιος του και Business Development Director της Elounda Collection, Ηλίας Κοκοτός, χαρτογραφεί την στρατηγική της επόμενης ημέρας.
Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε, μιλά για τη δύσκολη συναισθηματικά «επόμενη μέρα», όπου κάθε ανακαίνιση βιώνεται ως μια μικρή απώλεια της μνήμης του πατέρα του, αλλά και για την επιτακτική ανάγκη της εξέλιξης. Αποκαλύπτει πώς ο όμιλος πέτυχε το απόλυτο turnaround, αντικαθιστώντας τη ρωσική ελίτ με την αμερικανική αγορά, καταγράφοντας ρεκόρ τζίρου και κερδοφορίας το 2025. Με ένα επενδυτικό πλάνο που αγγίζει συνολικά τα 40 εκατ. ευρώ, συνεργασίες με διεθνή brands, όπως η οικογένεια Ferragamo και το Sumosan, αλλά και «απαντήσεις» στην απόβαση των πολυεθνικών κολοσσών στην περιοχή, ο Ηλίας Κοκοτός εξηγεί πώς η δεύτερη γενιά σχεδιάζει να κρατήσει το «στέμμα» της ελληνικής φιλοξενίας για τα επόμενα 50 χρόνια.
