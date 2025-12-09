Το SMERemediumCap II άντλησε κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ
Το SMERemediumCap II άντλησε κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ
Τα συνολικά της κεφάλαια υπό διαχείριση ξεπερνούν πλέον τα €340 εκατ. - Οι πέντε επενδυτικές δεσμεύσεις που χαρακτηρίζουν την επενδυτική φιλοσοφία του SMERemediumCap ΙΙ
Η SMERemediumCap ανακοινώνει την επιτυχή άντληση €200 εκατ. για το διάδοχο επενδυτικό ταμείο της SMERemediumCap II. Τα συνολικά της κεφάλαια υπό διαχείριση ξεπερνούν πλέον τα €340 εκ. Δεδομένου του υψηλού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο SMERemediumCap II, που υπερέβη το στόχο, η άντληση των συνολικών κεφαλαίων επιτεύχθηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, συνεπώς δεν θα υπάρξει συμπληρωματική αύξηση κεφαλαίου στο μέλλον.
Τη νέα αυτή επενδυτική προσπάθεια στήριξαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, η Black Sea Trade & Development Bank, εγχώριες τράπεζες και ακόμη 30 Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία και σημαντικός αριθμός family offices.
