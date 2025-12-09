Το SMERemediumCap II άντλησε κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ

Διαβάστε αναλυτικά στο

ανακοινώνει την επιτυχή άντληση €200 εκατ. για το διάδοχοτης. Τα συνολικά της κεφάλαια υπό διαχείριση ξεπερνούν πλέον τα €340 εκ. Δεδομένου του υψηλού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο SMERemediumCap II, που υπερέβη το στόχο, η άντληση των συνολικών κεφαλαίων επιτεύχθηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, συνεπώς δεν θα υπάρξει συμπληρωματική αύξηση κεφαλαίου στο μέλλον.Τη νέα αυτή επενδυτική προσπάθεια στήριξαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, η Black Sea Trade & Development Bank, εγχώριες τράπεζες και ακόμη 30 Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία και σημαντικός αριθμός family offices.