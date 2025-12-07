«Δημοτικός ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες από το νέο σχέδιο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ

Κλείσιμο

Η ενοποίηση του ΤΑΠ και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) που προβλέπεται με το σχέδιο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης από το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε ένα νέο ΕΝΦΙΑ υπέρ των δήμων, καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ.Όπως επισημαίνει η ένωση των ιδιοκτητών ακινήτων το σχέδιο του κώδικά μεταξύ άλλων προβλέπει:, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους.με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο. Η ΠΟΜΙΔΑ σχολιάζει αν αυτό σημαίνει ότι θα επεκτείνονται στα 36 ή τα 48 έτη.χωρίς αύξηση ενοικίου.με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες προσφυγής που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.Κύριος στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των Ο.Τ.Α. από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ).Συγκεκριμένα με τα άρθρα 32-36 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25 - 0,35 τις χιλίοις) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) (0,8 – 1,00 τις χιλίοις) το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, είναι προφανές ότι ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.Με το άρθρο 29 επέρχονται, επισημαίνει ακόμη η ΠΟΜΙΔΑ.α) Τα ακίνητα, τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση η οποία διακόπτεται, θα χρεώνονται με το ένα δέκατο (1/10) του Τ.Κ.Φ. που θα πλήρωναν κανονικά. Η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή θα γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς δηλαδή υποχρέωση του ιδιοκτήτη για δήλωση στον οικείο Δήμο, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) θα ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου θα πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός μηνός από τη γνωστοποίηση της διακοπής.