Στα hotspots της διαχείρισης μεγάλου πλούτου η Ελλάδα
Στα hotspots της διαχείρισης μεγάλου πλούτου η Ελλάδα
Ποιες υπηρεσίες Wealth Management προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες
H διαχείριση του μεγάλου πλούτου, ειδικά σε περιόδους που οι παραδοσιακές εργασίες των τραπεζών εμφανίζουν μειωμένη απόδοση, αποτελεί στόχευση για τις τράπεζες, που για τον σκοπό αυτό εκπονούν νέους σχεδιασμούς ή ανανεώνουν τους παλιότερους.
Οι συγκεκριμένες εργασίες δημιουργούν σημαντική πηγή εσόδων για τους οίκους και τα πιστωτικά ιδρύματα διεθνώς, καθώς δεν έχουν όρια προμηθειών και συνήθως οι πελάτες που τις απολαμβάνουν κοιτάζουν μόνο την απόδοση και όχι τα έξοδα διαχείρισης.
Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα γιατί οι τράπεζες στοχεύουν στη διαχείριση του μεγάλου πλούτου που φέρει την επικρατούσα αγγλική ονομασία Wealth Management, αξίζει να γίνει μια αναφορά στα μεγέθη της συγκεκριμένης αγοράς τα οποία σήμερα ζαλίζουν.
Το μεγάλο κύμα αλλαγών στη διαχείριση του μεγάλου πλούτου προκύπτει από τους λεγόμενους Everyday Millionaires. Oι άνθρωποι αυτοί είναι άτομα που έχουν καθαρή περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων ή ευρώ, αλλά δεν είναι πλούσιοι από κληρονομιά. Είναι, ας πούμε, «κοινοί θνητοί», «καθημερινοί άνθρωποι», που έγιναν εκατομμυριούχοι μέσω επενδύσεων, πειθαρχίας στα οικονομικά, εισοδημάτων που έτυχαν σωστής διαχείρισης.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι περισσότεροι των 50 εκατομμύρια και διαθέτουν περιουσία περισσότερο από 100 τρισ. δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι συγκεκριμένες εργασίες δημιουργούν σημαντική πηγή εσόδων για τους οίκους και τα πιστωτικά ιδρύματα διεθνώς, καθώς δεν έχουν όρια προμηθειών και συνήθως οι πελάτες που τις απολαμβάνουν κοιτάζουν μόνο την απόδοση και όχι τα έξοδα διαχείρισης.
Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα γιατί οι τράπεζες στοχεύουν στη διαχείριση του μεγάλου πλούτου που φέρει την επικρατούσα αγγλική ονομασία Wealth Management, αξίζει να γίνει μια αναφορά στα μεγέθη της συγκεκριμένης αγοράς τα οποία σήμερα ζαλίζουν.
Το μεγάλο κύμα αλλαγών στη διαχείριση του μεγάλου πλούτου προκύπτει από τους λεγόμενους Everyday Millionaires. Oι άνθρωποι αυτοί είναι άτομα που έχουν καθαρή περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων ή ευρώ, αλλά δεν είναι πλούσιοι από κληρονομιά. Είναι, ας πούμε, «κοινοί θνητοί», «καθημερινοί άνθρωποι», που έγιναν εκατομμυριούχοι μέσω επενδύσεων, πειθαρχίας στα οικονομικά, εισοδημάτων που έτυχαν σωστής διαχείρισης.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι περισσότεροι των 50 εκατομμύρια και διαθέτουν περιουσία περισσότερο από 100 τρισ. δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα