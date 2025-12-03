ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €600 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΔΔΗΧ Έντοκα Γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €600 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων

Στο 2,03% η απόδοση - Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορά

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €600 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,03%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορά. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, ενώ δεκτές έγιναν και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €600 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Ειδήσεις σήμερα

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι

Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης