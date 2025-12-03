ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €600 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων
ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €600 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων
Στο 2,03% η απόδοση - Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορά
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,03%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορά. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, ενώ δεκτές έγιναν και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
